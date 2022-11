Tyler James Williams surprend les fans avec “FNF” Freestyle sur “Sway In The Morning”

Tyler James Williams a déjà des femmes qui s’évanouissent devant lui avec son rôle dans École primaire Abbottet maintenant, il nous a donné à tous une autre grande raison de l’aimer.

La semaine dernière, l’ancien enfant acteur était l’invité de Se balancer le matin. Alors que les fans de l’émission de radio s’attendent à ce que les rappeurs qui s’arrêtent à son émission lâchent un freestyle, nous avons tous été surpris de voir un extrait de cette interview devenir viral sur Twitter cette semaine, dans lequel Williams rejoint les rangs avec certains des meilleurs à laisser tomber un freestyle bien à lui… et un bon, en plus !

Pour notre plus grand plaisir, Tyler James Williams a sorti son propre flow sur « FNF » de Hitkidd et GloRilla, le maintenant pendant une minute et demie. C’est peut-être son sourire contagieux, ou peut-être sa voix délicieusement profonde, mais mesdames et messieurs sur Twitter ne pouvaient pas en avoir assez de son interprétation du single à succès de GloRilla.

Sans surprise, certains fans ont immédiatement pensé à Quinta Brunson, la pressant de l’avoir École primaire Abbott personnage Janine pour obtenir avec Gregory de Williams dès que possible. Nous aimons tous une combustion lente, mais s’il vous plaît, Quinta, nous vous en supplions….

Alors que nous espérons certainement que Williams est flatté par tout cet amour, il a récemment fait une interview avec Agitation où il a fait référence au fait que de nombreux fans ne peuvent pas le séparer de son personnage sur École primaire Abbott.

Il a également dit que beaucoup de gens ne le trouvaient pas attirant quand ils étaient plus jeunes, et maintenant, ils sont choqués de voir qu’il est devenu un bel homme, ce dont il se moque.