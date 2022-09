Tyler Hubbard et Brian Kelley de Florida Georgia Line jouent le dernier spectacle en duo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les stars de la musique country Tyler Hubbard et Brian Kelley de Florida Georgia Line ont joué leur dernier spectacle en duo.

Les deux ont donné leur dernière performance en tant que Florida Georgia Line lors de la foire de l’État du Minnesota mercredi soir, terminant le spectacle avec l’un de leurs plus grands succès, “Cruise”.

Hubbard et Kelley forment un duo depuis une décennie, avec leur premier album “Here’s to the Good Times” sorti en 2012.

La spéculation sur leur séparation remonte au début de 2021 lorsqu’ils ont commencé à parler de leurs projets de poursuivre des projets solo. À l’époque, ils continuaient à rassurer les fans sur le fait qu’ils ne se séparaient pas. Ils ont sorti leur cinquième album “Life Rolls On” ensemble en février 2021. Kelley a sorti son premier album solo “Sunshine State of Mind” en juin.

“C’est vraiment juste un moment amusant d’être en vie et de pouvoir créer parce que, vous savez, Tyler peut faire son truc. Je peux faire mon truc. Nous pouvons faire notre truc ensemble”, a déclaré Kelley à Fox News Digital en 2021. “Je pense qu’en fin de compte, cela ajoute vraiment à ce que nous avons construit avec FGL.”

Hubbard a emboîté le pas, sortant son propre EP de six chansons en août 2022 “Dancin ‘In The Country” et prévoit de sortir son premier album complet au début de 2023.

Hubbard a évoqué la scission de Florida Georgia Line “Le spectacle de Bobby Bones” en juillet.

Dans l’émission, il a partagé que même si beaucoup de gens ont émis l’hypothèse que leur rupture avait été initiée par des différences politiques, ce n’était pas le cas. Il a également dit qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux et a ajouté que Kelley était “comme un frère” pour lui.

Selon Hubbard, les fans ne pourront pas revoir Florida Georgia Line se produire ensemble de si tôt. Il a ajouté pendant l’émission qu’ils se remettraient peut-être dans 10 à 15 ans.

Même si les stars de la musique country ne forment plus un duo, elles ont de nombreux projets en solo. Kelley se prépare pour plus de spectacles pour sa résidence en Floride tandis que Hubbard rejoint Keith Urban et Ingrid Andress en tournée à l’automne.