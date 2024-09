Tyler Glasnow (coude) des Dodgers « peu susceptible » de revenir cette année

ATLANTA — Tyler Glasnow souffre d’une entorse au coude droit et il est « très peu probable » qu’il lance à nouveau cette saison, a annoncé samedi le manager des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, un coup dur pour une équipe au prix élevé qui a des attentes pour les World Series mais de sérieuses inquiétudes concernant sa rotation d’après-saison.

Glasnow, 31 ans, était absent depuis le 11 août en raison de ce que l’équipe a décrit comme une tendinite au coude. Il semblait proche d’un retour avant de subir un autre contretemps qui a essentiellement mis fin à sa saison. Le droitier s’échauffait pour un match simulé de deux à trois manches au Truist Park tôt vendredi après-midi, ce qui devait être sa dernière étape avant de rejoindre la rotation des Dodgers, mais il a dû l’arrêter en raison d’une gêne au coude alors qu’il s’approchait de son 25e lancer depuis l’enclos des releveurs.

Les Dodgers ne peuvent désormais compter que sur le nouveau venu Jack Flaherty pour débuter leur premier match d’après-saison. Yoshinobu Yamamoto, qui a manqué près de trois mois en raison d’une blessure à l’épaule mais qui a fait un retour encourageant la semaine dernière, semble être un pari solide pour le remplacer. Au-delà de cela, cependant, les perspectives de rotation des Dodgers sont extrêmement incertaines.

« C’est un coup dur », a déclaré Roberts à propos de la blessure de Glasnow. « En regardant ce qu’il a apporté à notre club, ce qu’il a fait pour nous, ce que nous attendions de lui, il y aura certainement un prix à payer. Mais nous devons aller de l’avant et nous le ferons. Nous avons beaucoup de gens compétents. Je suis désolé pour Tyler parce qu’il a tout fait pour rester en bonne santé et revenir, et ça n’allait pas se produire. »

Les Dodgers ont acquis Glasnow des Rays de Tampa Bay pendant l’intersaison, abandonnant deux jeunes joueurs prometteurs, le partant Ryan Pepiot et le voltigeur Jonny DeLuca, et signant ensuite Glasnow pour une prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur de 136,6 millions de dollars.

Glasnow a ensuite affiché une moyenne de points mérités de 3,49 au cours de ses 134 premières manches, éliminant 168 frappeurs et accordant 35 buts sur balles, ce qui lui a souvent donné l’impression d’être un véritable as. Mais son bras a tenu le coup pendant un peu plus de quatre mois.

Roberts a déclaré que Glasnow ne pourra pas lancer pendant une durée indéterminée. On craint qu’il ait subi des dommages supplémentaires au ligament collatéral ulnaire, qu’il a réparé par une opération de Tommy John en août 2021. Roberts a déclaré que le ligament collatéral ulnaire de Glasnow est intact, bien que le diagnostic d’entorse du coude signifie généralement que le ligament a subi au moins quelques dommages.

Il s’agit simplement du dernier développement en date en matière de blessures pour une équipe qui en gère trop.

Clayton Kershaw, qui souffre d’une épine osseuse au gros orteil gauche, a lancé depuis un monticule improvisé, mais il n’y a pas encore de calendrier définitif pour son retour. Gavin Stone, quant à lui, souffre d’une inflammation à l’épaule et n’a pas encore repris son programme de lancer. Les deux autres principales options de la rotation, Walker Buehler et Bobby Miller, ont connu des difficultés.

Roberts a néanmoins tenté d’adopter un ton positif.

« C’est gérable », a-t-il dit à propos des blessures des lanceurs. « Nous y parvenons. Je pense que l’essentiel est de continuer à nous concentrer sur les joueurs qui sont à notre disposition et de gagner un match de baseball ce soir-là. Les gars ont le mérite d’avoir fait ça et nous nous sommes mis dans une bonne position compte tenu de tout ce que nous avons traversé cette année. Nous avons toujours un assez bon club de baseball. »