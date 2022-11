Tyler Erkman se libère pour un long TD, rallie le lac de Zurich devant le champion en titre 7A Wheaton North – Shaw Local

WHEATON – Tyler Erkman, du lac de Zurich, n’en croyait pas sa chance.

Le receveur large / arrière défensif senior n’avait touché le ballon que trois fois au cours des trois premiers quarts du match éliminatoire de deuxième tour de classe 7A de samedi contre le champion en titre Wheaton North.

Compte tenu des vastes réalisations d’Erkman, ce fut une rare journée de contact limitée pour le joueur hors pair dans les deux sens. Tout a changé en quelques secondes au milieu du quatrième quart-temps.

Au troisième essai et 8, Erkman s’est libéré pour un touché de 56 verges pour propulser les Bears vers une victoire de 14-6 sur les Falcons au Jim Rexilius Field.

Lors de sa course TD gagnante, Erkman a dépassé plusieurs défenseurs, s’échappant pour son seul TD du match. Plusieurs fois au cours de sa course, Erkman a tenu à regarder derrière lui pour s’assurer qu’aucun défenseur n’était à portée de frappe avant de frapper la saleté avec 5:19 à faire en temps réglementaire.

“Nous avons pratiqué ce jeu au cours des trois dernières semaines et avons finalement pu le faire fonctionner”, a déclaré Erkman. «Nous avons eu une excellente poussée à l’avant, et j’ai pu trouver la couture et décoller. J’ai eu un mouvement et j’ai continué à chercher quelqu’un et personne n’était là.

Brian Hill/bhill@dailyherald.com Calen Grabowski (8) du lac de Zurich sort du peloton après avoir marqué contre Wheaton North lors du deuxième tour des éliminatoires de l’IHSA le samedi 5 novembre 2022 à Wheaton. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Les Bears (10-1) n’étaient pas intimidés de jouer sur la route contre les champions de l’État, pas après avoir remporté la rude Conférence North Suburban et posséder une longue histoire de programme de succès en séries éliminatoires.

Le lac de Zurich, qui a remporté neuf matchs de suite depuis qu’il a perdu une décision de 21-10 contre St. Charles North lors de la semaine 2, s’est qualifié pour affronter Pékin (11-0) en quarts de finale le week-end prochain.

Le lac de Zurich a marqué des touchés consécutifs au quatrième quart, surmontant un vent violent pour déplacer méthodiquement le ballon sur le terrain pour ronger l’horloge. Erkman, qui est passé à la troisième place de tous les temps du lac de Zurich pour les verges sur réception la semaine dernière, a terminé avec deux courses pour 58 verges et a ajouté deux réceptions pour 20 verges pour porter son total de la saison à 30 attrapés pour 518 verges et sept touchés et huit courses. pour 105 verges et deux touchés.

“Nous l’avons fait à l’ancienne”, a déclaré Erkman. « La défense a joué de manière phénoménale tout le match. L’infraction mise en place conduit quand nous en avions besoin. Ils avaient huit gars dans les deux sens, donc nous savions que toute la semaine, si nous étions capables d’établir le jeu de course, c’était la clé de la victoire.

Le demi offensif / secondeur senior du lac de Zurich, Cal Grabowski, a été à la hauteur de son nom de famille, engloutissant des verges par petits morceaux pour prolonger les entraînements, en particulier au quatrième quart décisif. Grabowski a déclenché les Bears lors de leur premier entraînement marqué, convertissant une quatrième descente clé à l’intérieur de la ligne des 10 verges. Il a clôturé l’entraînement de 80 verges avec un touché de 3 verges pour une avance de 7-6 avec 10:02 à faire.

“Nous avons bien géré le ballon sur ce disque, et la ligne offensive a bien bloqué”, a déclaré Grabowski.

À 5 pieds 10 pouces et 215 livres, le style de course difficile de Grabowski a joué un rôle important dans la victoire des Bears. Il a couru 14 fois pour 52 verges et un touché. Dans l’ensemble, le lac de Zurich a terminé avec 195 verges au sol et 41 passes après avoir compilé seulement 78 verges au total au cours des deux premiers quarts.

“En défense, nous nous sommes réunis et avons bien joué, mais nous avons juste laissé tomber un gros jeu”, a déclaré Grabowski. «Nous les avons fermés toute la seconde mi-temps et notre ligne offensive a été fortement poussée. Notre infraction n’en était qu’une. Nos deux touchés ont été des touchés durement disputés, en particulier ce trajet de 80 verges.

Brian Hill/bhill@dailyherald.com Karsten Libby (15 ans) de Wheaton North glisse vers le haut lors du deuxième tour des séries éliminatoires de l’IHSA le samedi 5 novembre 2022 à Wheaton. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Wheaton North (9-2) a surmonté un grand nombre de pertes de diplômes clés de l’équipe du championnat de la saison dernière pour organiser une autre saison mémorable. Les Falcons semblaient sur le point de se qualifier pour les quarts de finale après avoir disputé un match solide dans les trois phases du match pendant les trois premiers quarts.

Le receveur large senior de Wheaton North, Karsten Libby, a réussi une réception de touché de 56 verges du quart Max Howser au deuxième quart pour une avance de 7-0. Libby, qui a réussi quatre réceptions pour 91 verges, a été la principale source d’attaque des Falcons. La défensive des Bears a bloqué les Falcons, les tenant à 41 verges au sol et 143 dans les airs. Les Falcons ont été piqués par un mauvais cliché lors d’un quatrième essai et un jeu dans le quatrième.

“Le lac de Zurich a pris de l’élan à la fin du troisième (quart) et a fait une belle course”, a déclaré l’entraîneur de Wheaton North, Joe Wardynski. “Au quatrième quart-temps, ils ont réussi à nous envoyer un peu le ballon. Ils ont fait un excellent travail défensif contre nous, nous ont sortis de notre jeu de course. Aujourd’hui, nous avons eu du mal à déplacer le ballon au sol.

« Nous n’avions pas beaucoup d’enfants dans cette classe senior. Ils ont certainement apprécié toutes les réalisations d’il y a un an. Nous nous sommes fortement appuyés sur ce groupe cette année, et beaucoup d’entre eux étaient des gars à double sens pour nous. Nous n’avions pas la profondeur comme par le passé (les équipes). Ils nous ont concocté une belle saison. Le groupe senior s’est réuni et a organisé une autre excellente saison.