Tyler Duffey a suspendu 3 matchs pour avoir jeté derrière Yermin Mercedes

Le lanceur de relève des Twins du Minnesota, Tyler Duffey, a été suspendu trois matchs et condamné à une amende non divulguée pour avoir lancé un terrain derrière Yermin Mercedes des White Sox de Chicago mardi.

Duffey fait appel de la suspension et restera sur la liste active jusqu’à ce que son appel puisse être entendu. Pendant ce temps, le manager des Twins Rocco Baldelli a été condamné à une amende et suspendu pour un match, qu’il servira lors du deuxième match du match double de jeudi contre les Angels de Los Angeles.

Duffey, le droitier des Twins, était sur le monticule lorsque Mercedes est venu au marbre en haut de la septième manche mardi, un jour après avoir frappé un circuit à domicile contre un joueur en position dans la neuvième manche d’une victoire éclatante.

En représailles apparentes pour Mercedes balançant sur un terrain de 3-0, la première offre de Duffey a navigué derrière les jambes de la recrue des White Sox, ce qui lui a valu une éjection immédiate.

Les incidents ont ravivé un débat de longue date sur les «règles non écrites» du baseball et sur la question de savoir si Mercedes les avait violées en s’éloignant avec son équipe 15-4.

Le manager des White Sox, Tony La Russa, s’est excusé auprès des Twins, a qualifié Mercedes de « désemparée » et a critiqué la recrue pour avoir raté un signe de prise.

« Si vous voulez me dire que l’esprit sportif et le respect du jeu de baseball et le respect de votre adversaire ne sont pas une priorité importante, alors je ne peux pas être plus en désaccord avec vous. » La Russa a déclaré aux journalistes mercredi.

Cependant, plusieurs joueurs actifs et anciens sont venus depuis à la défense de Mercedes.