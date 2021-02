La paire a révélé dans un post Instagram dimanche que Crispen avait posé la question le mois dernier et que Rummans avait dit oui.

« OUI à pour toujours et à jamais et toujours. Toi et moi bébé, pour le reste du temps. 1.10.2021 Si c’est censé être, ça le sera », a écrit Rummans dans son message. « Merci de m’avoir offert le meilleur et le plus parfait jour de ma vie. Je t’aime plus que je ne peux dire avec des mots, et j’ai hâte de voir le prochain chapitre de notre vie. Pour l’instant, savourons cette fois et imprégnons-nous de l’excitation que nous réserve l’avenir. «

Ils ont également partagé une vidéo YouTube à partir du moment où Crispen a proposé.

Le couple s’est rencontré lors de la saison 20 de l’émission de CBS, « Big Brother ». L’émission suit un groupe d’étrangers vivant ensemble dans une maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et coupe leur contact avec le monde extérieur alors qu’ils se disputent le poste de chef de famille et d’autres choses.