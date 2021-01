Tyler Cameron peut devenir sérieux dans la nouvelle année.

le Bachelorette alun n’était pas exactement seule lors du lancement de la première semaine de 2021. Au lieu de cela, la star de télé-réalité de 27 ans a profité d’un road trip avec une petite amie présumée et influenceur de Fashion Nova Irlande Borba, 24.

Sur des photos exclusivement obtenues par E! News, le couple arrive dans un appartement de New York – ils sont venus ensemble de Floride – où ils ont déballé leur véhicule rempli de vêtements, de sacs de sport et d’autres articles ménagers.

Bien que leur visite à l’appartement ait été de courte durée, un témoin oculaire a déclaré que le couple était « très étourdi, riant et se tenant la main pendant cette période ».

Alors, où sont ces deux vraiment être la meilleure amie de Tyler Matt James commence son voyage sur Le célibataire? Selon une source, Tyler et Ireland se voient, mais pas exclusivement en couple. « Tyler et Ireland vivent tous les deux en Floride, ils sont donc restés en contact et ont prévu de se voir ces derniers mois », a déclaré une source à E! Nouvelles. «Ils sont tous les deux amoureux mais c’est exagéré de dire qu’elle est sa petite amie.