Tyler Cameron donne son conseil idéal pour un premier rendez-vous (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Star de télé-réalité devenue entrepreneure Tyler Cameron a partagé ses conseils pour les rencontres, les affaires et au-delà avec les fans depuis son ascension vers la célébrité après Hannah Brunla saison de La bachelorette. Le natif de Floride a ensuite brièvement rencontré Gigi Hadid, et a récemment expliqué qu’il n’avait que 200 $ sur son compte bancaire pendant cette période, se rappelant avoir demandé à son père d’envoyer de l’argent pour des rendez-vous. « Je pense que j’ai vraiment appris la valeur d’un dollar et comment New York m’a appris qu’on peut dépenser de l’argent comme ça, c’est fou », a-t-il déclaré en un claquement de doigt, dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie. « Je suis descendu ici [to Florida] et j’ai commencé à apprendre à investir et à faire des choses dans l’immobilier… alors maintenant je n’ai plus besoin de passer tout le temps sur de belles dates. J’essaie de mélanger un peu!

Tyler a expliqué que maintenant, il aime « essayer de passer un moment, puis s’inquiéter de dépenser beaucoup d’argent au dîner » quand il emmène une fille à un rendez-vous ! « J’aime peut-être aller sur le bateau et apporter de la nourriture sur le bateau et faire une petite croisière au coucher du soleil », se souvient-il. «Ce sont les choses que je peux faire en Floride, ce que je ne peux pas vraiment faire à New York. Mais j’adore faire ça. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Tyler s’est entretenu avec HL en partenariat avec Astral Tequila, aidant à faire connaître leur mission de construire des maisons dans les communautés de Jalisco, au Mexique, où la tequila est produite, pour le projet Adobe Brick. « Tout d’abord, j’adore la tequila et j’adore boire leur tequila. Mais ensuite, quand j’en ai appris davantage sur la marque, sur ce qu’elle soutient et sur ce qu’elle fait, je n’ai pas pu m’empêcher de la soutenir encore plus », a déclaré le magnat de l’immobilier en herbe. « Pour chaque bouteille que vous buvez ou que vous achetez, je devrais dire pour chaque bouteille que vous achetez, cela crée deux briques. Ces deux briques entrent dans la construction de maisons à Jalisco, au Mexique, et ils ont déjà terminé 10 maisons. Donc, je pense que c’est assez incroyable.

Plus d’actualités sur les célébrités :

Lien connexe En rapport: Dwyane Wade Cycles, plus 16 autres stars Hunky faisant de l’exercice torse nu: Shawn Mendes et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.