Tyler Cameron dit qu’il est “heureux” après les rumeurs de rencontres avec Paige Lorenze – Hollywood Life

Crédit d'image : Gregory Pace/Shutterstock

Depuis son temps sur Hannah Brunla saison de La bachelorette, Tyler Cameron a été l’un des célibataires les plus éligibles au monde, ce qui signifie que tous les yeux ont été rivés sur chacun de ses mouvements en ce qui concerne sa vie amoureuse. Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles Tyler sortait peut-être avec un mannequin et un créateur de contenu Paige Lorenzel’entrepreneur a parlé à HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE en partenariat avec Degree, et s’est ouvert sur son approche pour trouver l’amour tout en discutant de son émission de radio Amp. “C’est une émission de rencontres avec moi et mes amis les plus proches, et nous ne parlons que de nos problèmes de rencontres. Mais, pour toujours, j’ai toujours été le gars qui était toujours seul et pas dans une relation à long terme », a-t-il expliqué. “Tous mes amis sont dans des relations et des relations sérieuses, et je me dis, pourquoi est-ce toujours moi ? Tu sais, je suis toujours le garçon d’honneur, jamais le marié.

Tyler a admis que les «pressions sociales» qu’il ressentait «depuis qu’il était sous les projecteurs» lui avaient rendu difficile de trouver le bon partenaire, mais il a récemment changé d’état d’esprit. “J’en suis arrivé au point où je ne m’en soucie plus”, a-t-il déclaré à HL. “Pendant très longtemps, ça a toujours été comme, je dois m’assurer qu’il est à la hauteur de ce niveau, mais maintenant c’est comme, je le fais depuis deux, trois ans maintenant, depuis que je suis dans la série et j’ai été sous certaines lumières et sous surveillance, et je ne m’en soucie plus.

Tyler a poursuivi: “Je veux juste quelque chose qui me rende heureux. C’est tout ce que je veux maintenant, et je le trouve. La Tu mérites mieux Les doux commentaires de l’auteur viennent juste après que lui et Paige aient apparemment confirmé leur romance avec un PDA à New York, alors qu’ils étaient photographiés en train de s’embrasser en marchant le 17 juillet. sur leurs vies amoureuses, et vous pouvez vous connecter tous les mardis à 18 h HE sur Amp Radio.

Le natif de Floride a également évoqué son nouveau partenariat avec Degree Deodorant, pour lequel il entraîne trois athlètes quotidiens inspirants pour les aider à terminer le marathon de San Francisco 2022 le 24 juillet. Les coureurs Sagirah Ahmed Norris, Michael Zampella et Ashley Zirkle ont tous tenté de courir des marathons précédents, mais rencontrent des difficultés, les empêchant de terminer la course. Maintenant, dans le cadre de l’équipe Not Done Yet Marathon de Degree, ces trois athlètes participeront au marathon de San Fran avec Tyler en tant qu’entraîneur de l’équipe Not Done Yet. « Un marathon n’est pas une mince affaire. C’est une réalisation incroyable, et mon objectif est d’aider Sagirah, Michael et Ashley à franchir la ligne d’arrivée », a déclaré Tyler, qui a lui-même couru plusieurs marathons. “Je les suivrai d’un kilomètre à l’autre, j’essaierai d’attraper chacun d’eux et de les encourager. Je vais les coacher depuis la ligne de touche pour toute aide dont ils ont besoin.

Pour renforcer l’engagement envers les champions du mouvement et la campagne, la marque soutient l’association à but non lucratif Achilles International, une organisation qui transforme la vie des personnes handicapées grâce à des programmes sportifs et des liens sociaux. Degree® fera un don 50 000 $ à l’organisation à but non lucratif Achilles International pour aider jusqu’à 100 athlètes à prendre le départ d’une course à pied. De plus, Degree® sélectionnera deux commentateurs parmi tous les messages des partenaires de la marque qui auront l’occasion de rencontrer Tyler Cameron via un appel vidéo 1: 1 pour une conversation de motivation et a fourni un approvisionnement d’un an en produit Degree®.