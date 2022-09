Tyler Bradshaw marque 4 TD pour aider Kaneland à dépasser Ottawa – Shaw Local

OTTAWA — N’importe quel entraîneur de football vous dira que même s’il a toujours un plan A avant chaque vendredi soir, il doit toujours avoir un plan B prêt à l’emploi.

Ce fut le cas pour les Kaneland Knights et l’entraîneur-chef Pat Ryan, du moins du côté offensif du ballon, lors du match de vendredi soir de la division Kishwaukee River / Interstate 8 White Division contre Ottawa au King Field lors du retour des Pirates.

Cependant, les visiteurs ont pu faire les bons ajustements et marquer sur cinq de leurs sept possessions en première mi-temps sur le chemin d’un triomphe de 41-14 au chronomètre.

Kaneland a maintenant remporté les six rencontres entre les deux programmes.

Julian Alexander d’Ottawa arme raide Dylan Sanagustin de Kaneland au King Field le vendredi 23 septembre 2022. (Katy Arnold)

Le porteur de ballon senior Tyler Bradshaw a couru 85 verges en 12 courses et a marqué quatre touchés en première mi-temps, tandis que le quart Troyer Carlson et Aric Johnson se sont accrochés pour une paire de touchés pour souligner l’offensive des Knights. La défense de Kaneland était tout aussi impressionnante, limitant les hôtes à seulement 36 verges au total en première mi-temps et 138 pour le match.

“Certaines des choses, courir à l’extérieur en étant une, nous pensions pouvoir avoir du succès avec ce soir, Ottawa a fait un très bon travail pour défendre cela”, a déclaré l’entraîneur-chef de Kaneland, Pat Ryan, son équipe maintenant 3-2 au total. et 2-1 en championnat. «Nous avons fait quelques ajustements et trouvé d’autres choses qui ont fonctionné et en ont profité.

«Je pense que nous avons très bien géré le ballon en première mi-temps. Cela a été un thème pour nous tout au long de l’intersaison et des premières semaines où nous devons être capables de bien diriger le ballon. Notre défensive a fait un excellent travail toute la saison jusqu’à présent, en particulier contre la course, et nous parlons de ne pas abandonner les gros jeux.

“Nous avons très bien réussi ces deux choses ce soir.”

Chris Ruchaj de Kaneland porte le ballon devant la défense de Branden Aguirre d’Ottawa au King Field le vendredi 23 septembre 2022. (Katy Arnold)

Lors de la possession d’ouverture du match, Kaneland a parcouru 60 verges en huit jeux couronnés par le tiret de Bradshaw autour de l’extrémité droite à partir de 5 verges avec le PAT flottant large.

La défensive des Knights a ensuite récupéré un échappé au 20 d’Ottawa et lors du deuxième jeu, Bradshaw a contourné l’extrémité gauche cette fois du 10 – le coup de pied PAT de Sam Bruno portant le score à 13-0.

Après un autre botté de dégagement des Pirates pour commencer le deuxième, Kaneland a parcouru 59 verges en 10 jeux, Bradshaw exécutant les 8 derniers pour porter le score à 20-0. Les Knights ont clôturé la mi-temps avec le quatrième TD de Bradshaw sur une course du 2 et un TD de 36 verges de Carlson à Johnson dans lequel ce dernier a fait une saisie bondissante.

Kaneland a ensuite forcé un autre botté de dégagement et leur entraînement de 7 jeux et 80 verges s’est terminé avec Carlson retrouvant Johnson sur une frappe de 43 verges pour porter le score à 41-0 et démarrer le chronomètre continu.

Carlson a terminé 10 sur 15 pour 193 verges, tandis que Johnson a effectué cinq attrapés pour 137 verges. Kaneland a terminé avec 335 verges au total.

Matt Haerle d’Ottawa attrape Dylan Sanagustin de Kaneland par le chandail au King Field le vendredi 23 septembre 2022. (Katy Arnold)

Ottawa (3-2, 0-2) a marqué deux fois dans les 9 dernières minutes, une sur une passe de 47 verges de Colby Mortenson à Levi Sheehan et une course de 15 verges de Keevon Peterson. Mortenson a terminé 7 sur 13 pour 110 verges, Sheehan a eu trois réceptions pour 73 et Ryder Miller 40 verges en neuf courses.

«Kaneland est une très bonne équipe, en tête de notre conférence année après année, et une équipe éliminatoire de classe 6A chaque saison. L’entraîneur Ryan fait un excellent travail avec ses équipes », a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa, Chad Gross. «Ils font un excellent travail en prenant ce que la défense leur donne.

«Défensivement, ils ont fait beaucoup de bons jeux ce soir et nous ont créé beaucoup de problèmes avec leur attaquant. Leur ligne défensive nous a vraiment attaqués et leur ligne offensive a également été solide.

“Malgré le résultat, j’étais content de l’effort fourni par les enfants ce soir. Nous allons nous regrouper et commencer à nous préparer pour la semaine prochaine.