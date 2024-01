Tyler Bass : un groupe d’adoption de chats se rallie au kicker des Buffalo Bills

CNN

—



Une agence d’adoption de chats sans but lucratif et sans but lucratif située dans l’ouest de l’État de New York a reçu des milliers de promesses de dons depuis qu’elle a déclaré son soutien au joueur de table des Buffalo Bills, Tyler Bass, le qualifiant de « papa chat ».

Le Ten Lives Club a publié sur Facebook lundi : « NOUS SOMMES AVEC TYLER BASS. N’intimidez pas notre ami.

L’organisation affirme que Bass a reçu des critiques en ligne après avoir raté un placement égalisateur de 44 verges à la fin de la défaite 27-24 en séries éliminatoires dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

Le Ten Lives Club, fondé en 2001, a appelé les fans à montrer leur soutien au kicker en promettant des dons à l’organisation d’un montant de 22 $ au nom de Bass. Bass porte le maillot n°2 des Bills.

Auparavant, Bass n’avait raté aucune de ses tentatives de placement au cours des deux dernières minutes du quatrième quart-temps ou en prolongation lorsque son équipe était à égalité ou traînait par trois points ou moins.

Le Ten Lives Club sait une chose ou deux sur la basse que d’autres ne connaissent peut-être pas.

Comme l’a déclaré le groupe sur Facebook, « Tyler ne mérite aucune de la haine qu’il reçoit. C’est un excellent joueur de football et une personne encore meilleure qui a pris le temps d’aider notre organisation et de sauver des chats l’année dernière. Laissez notre ami tranquille.

Le message original du Ten Lives Club montrait une photo de Bass posant avec un chaton dans une campagne pour « Show Your Soft Side ». La légende qui l’accompagnait faisait référence à Bass comme à un « papa chat ».

La publicité de l’organisation à but non lucratif disait : « Pas étonnant que Tyler Bass soit si rapide sur ses pieds. Il est en partie un chat.

CNN a contacté Bass et les Bills.

Mardi soir, le Ten Lives Club avait collecté plus de 155 000 $ via Facebook, son site Web, Venmo et un don de 5 000 $ de Tito’s Handmade Vodka, a déclaré à CNN la responsable des relations publiques du club, Kimberly LaRussa, dans un e-mail.

“Les dons arrivent de toutes sortes de fans de football – des Chiefs, des Steelers et même des fans des Dolphins”, a déclaré LaRussa.

Un message disait : “Je suis un fan né et élevé des Bears, mais j’ai BEAUCOUP de fans des Bills dans ma vie – heureusement, heureusement, j’ai fait un don !”

Un autre donateur déclare : « Les chefs sont fans ici. Heureux de faire un don ! »

LaRussa a déclaré mardi à WKBW, affilié à CNN, qu’elle espérait que les gens verraient qu’il y a plus dans Bass – et dans la vie – que le football.

« Il est humain, c’est une personne, nous avons tous des sentiments. Je sais que les gens sont très passionnés par le football dans l’ouest de New York, mais il faut aussi penser à lui en tant que personne et à l’humain qu’il est », a-t-elle déclaré à WKBW.

“Il se trouve que c’est un excellent joueur de football et c’est aussi un excellent humain.”