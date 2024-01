Tyler Bass déplore l’absence de FG après la défaite des Buffalo Bills

ORCHARD PARK, NY – Le coup de pied semblait initialement traverser les montants. Ensuite, il a brusquement changé de direction avec les vents de 11 à 13 mph à Orchard Park aidant le ballon à monter et à droite, loin du montant.

Le panier manqué de 44 verges par le botteur des Buffalo Bills Tyler Bass a laissé 1:43 au compteur pour les Chiefs de Kansas City, le ballon sur la ligne des 34 verges des Chiefs et une avance de trois points.

“En fin de compte, cela dépend entièrement de moi. Je dois faire un meilleur travail pour atteindre mon objectif”, a déclaré Bass. “Je dois faire un meilleur travail en jouant un peu plus à gauche quand vous avez un jeu de gauche à droite. [wind]. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que vous devez faire ça. Vous savez, je faisais confiance à ma ligne que j’avais lors des échauffements. J’ai frappé une bonne balle, mais ça n’a pas marché. Je me sens mal, tu sais ? J’aime cette équipe et ça fait mal. Celui-ci fait très mal. Ouais, je dois faire un meilleur travail. Totalement sur moi.”

Bass a terminé la saison régulière et les séries éliminatoires avec son plus faible pourcentage de réussite sur le terrain en quatre ans de carrière (76,5 %). L’entraîneur Sean McDermott a déclaré après le match qu’ils avaient “pleine confiance” en Bass. L’entraîneur a également souligné que la défense et les équipes spéciales ne jouaient pas « comme nous le devions ».

La tentative de placement ne sera qu’un autre moment de simulation pour les Bills dans un match plein d’occasions et une variété de moments supplémentaires qui changeront la donne et qui se termineront par la même chose. Pour une troisième saison consécutive, l’année des Bills s’est terminée lors de la ronde de division des séries éliminatoires avec une défaite 27-24 à domicile contre les Chiefs et a prolongé le record de l’équipe contre Kansas City avec Patrick Mahomes comme quart-arrière en séries éliminatoires à 0- 3. Encore des séries éliminatoires, une autre défaite pour Buffalo contre Kansas City.

“Je souhaite [Bass] “Je n’aurais pas été mis dans cette situation”, a déclaré le quart-arrière Josh Allen. “Vous gagnez en équipe, vous perdez en équipe. Un jeu ne définit pas un jeu. Cela ne définit pas une saison. Je sais que des gens vont dire cela. Nous devons être là pour lui parce que, encore une fois, nous avons joué quelques pièces auparavant, chantant probablement un air différent en ce moment. »

Le coup de pied de Bass a été rejoint par deux échecs de la ligne des 26 verges de Kansas City menant au coup de pied sur un entraînement de 16 jeux et 54 verges qui ne s’est soldé par aucun point. Cela inclut un jeu de deuxième et 9 qui a vu le receveur large Stefon Diggs ouvrir alors qu’il traversait le milieu du terrain, mais Allen a ciblé Khalil Shakir en profondeur alors qu’il subissait la pression du plaqueur défensif Chris Jones. Ajoutez à cela une chute de Diggs lors d’une longue passe vers le bas du terrain lors du premier jeu du disque final.

Les hypothèses pour les Bills s’étendent également à une approche offensive qui les a vu ne pas avoir de jeu offensif de plus de 18 verges, seulement la deuxième fois en 103 départs en carrière d’Allen, y compris les séries éliminatoires, que les Bills n’ont eu aucun jeu gagnant plus de 20 verges. dans un jeu (semaine 5, 2018). Allen a réalisé une moyenne de 0,7 verge aérienne sur 26 passes complétées, dont 24 à moins de cinq mètres de la ligne de mêlée. Depuis 2006, seuls deux quarts ont complété plus de 20 passes dans un match et ont réalisé en moyenne moins de verges aériennes lors de leurs réussites.

Allen a terminé le match en complétant 26 des 39 passes pour 186 verges et un touché, en plus de se précipiter pour 72 verges en 12 courses et deux scores au sol. Il n’y a eu ni revirements ni sacs. Les Bills possédaient le temps de possession (37:03), mais en tant qu’offensive, ils n’ont produit que sept points en deuxième mi-temps.

“Perdre, c’est nul”, a déclaré Allen. “Perdre contre eux, perdre contre n’importe qui à la maison, c’est nul.”

Défensivement, les Bills ont accordé deux touchés lors des premiers entraînements des Chiefs en seconde période, et les gros jeux ont fait leur marque. Les Chiefs ont réalisé huit jeux, un sommet pour la saison, qui ont gagné plus de 20 verges. Les blessures ont joué un rôle en défense, mais l’unité n’a pas été en mesure de forcer un revirement – quelque chose qu’elle est fière de faire, signature d’une séquence de six victoires consécutives avec laquelle les Bills sont entrés dans le match (enregistré au moins un dans cinq des jeux). La défense a également permis à l’ailier rapproché Travis Kelce de se libérer, captant cinq réceptions pour 75 verges et deux touchés. La défense aidant à forcer un échappé hors des limites de Mecole Hardman après un faux botté de dégagement raté des Bills sur un carry de Damar Hamlin s’est avérée insuffisante pour sauver la partie.

“Il s’agit simplement de réaliser les jeux qui se présentent à vous, de réaliser des plaqués et de faire votre travail”, a déclaré le plaqueur défensif DaQuan Jones. “Certaines de ces pièces, nous ne faisions pas ça et elles nous ont exposé.”

Une intersaison avec de grandes décisions et des points d’interrogation attend les Bills après un autre titre de l’AFC Est – un titre qui avait 4 % de chances de se produire, selon ESPN Analytics, lorsque les Bills étaient 6-6 après la semaine 13. Une autre chance pour le premier Super de la franchise. Le titre de Bowl attendra encore un an.

“Je suis extrêmement déçu. Je veux dire, vous avez consacré tellement de temps à cela”, a déclaré McDermott. “Nous avons consacré tellement de temps à une saison, sans parler de ce match et de sa préparation, et de sortir et de ne pas jouer comme j’espérais que nous l’aurions fait, c’est extrêmement décevant et frustrant et c’est une sorte de situation dans notre entreprise où vous devez passer toute l’intersaison à y penser, mais cela vous rend plus difficile, si c’est même possible de conduire quelqu’un plus fort, cela vous rend plus difficile de revenir la saison prochaine et de continuer à y travailler.