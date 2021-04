Tyler Baltierra, maman de l’adolescence, rit du meme comparant le look de la réunion à The Rock et admet qu’il avait «  l’intuition  » qu’il avait l’air mal

Les fans de TEEN Mom ont comparé le look de réunion de Tyler Baltierra à l’ensemble emblématique à col roulé noir de The Rock, et le mème l’a fait «rire si fort».

Le joueur de 29 ans a admis qu’il avait un «sentiment instinctif» qu’il avait l’air mal pour l’épisode, mais a décidé de simplement y aller.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram / teenmom

Le mari de Catelynn Lowell, Tyler Baltierra, a été comparé à The Rock dans un nouveau meme[/caption]

Ces dernières années, la photo de 1994 de The Rock, dans laquelle il porte un col roulé noir, une chaîne et un sac banane bas, est devenue une sensation virale.

Il est souvent recréé par les fans, à la fois exprès, pour des occasions telles que Halloween, et par accident, lorsqu’ils se retrouvent à porter un look étrangement similaire à celui de l’acteur.

Tyler Adolescent maman og Le look de réunion tombait dans cette dernière catégorie, comme ses fans se sont assurés de le souligner, le compte Teen Mom Tea créant même un mème côte à côte pour l’accompagner.

Le tout avait Catelynn Lowellle mari de « rire si fort. »

Le compte Instagram a demandé en plaisantant qui portait le mieux le look, et les adeptes ont envahi la section des commentaires pour se demander pourquoi Tyler porte cette tenue et pourquoi il semble avoir «tellement de fond de teint» sur son visage.

Instagram / teenmom.tea

Il a dit que le mème de comparaison l’avait fait « rire si fort »[/caption]

Un utilisateur l’a tagué et lui a carrément demandé: «Boyyyyyy whatchu wearing «

Tyler a profité de l’occasion pour se lancer et s’expliquer – comment il s’est retrouvé dans cette situation et à quel point il trouve tout cela drôle maintenant.

“DUUUUDEEE !!! Enfer nahhh, d’accord c’est tellement épique lol que je rigole si fort en ce moment hahaha! , » il a écrit.

Tyler a poursuivi: «J’ai même demandé à plusieurs personnes avant de tourner à quoi je ressemblais parce que j’avais un instinct et je le savais!

«Une fois que cette maquilleuse a mis toutes ces conneries sur mon visage (après avoir déjà succombé au cou de tortue), je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit ‘whoa, wtf !?’ Lmao! . »

Instagram / Tyler Baltierra

Tyler et Catelynn se préparent à accueillir un autre enfant[/caption]

Instagram

Elle a récemment partagé de nouvelles photos échographiques[/caption]

Il a ajouté: «Mais il était trop tard et je me suis dit ‘Eh bien, foutez-le! Pas de retour en arrière maintenant, les caméras tournent . »

le Maman ado papa, qui a trois filles avec Catelynn – dont l’une a été abandonnée pour adoption – et se prépare à en accueillir une autre dans la famille, a terminé son commentaire en remerciant tout le monde pour l’excellent message.

«Vous avez légitimement fait ma journée, c’est tellement drôle», a-t-il écrit.

Bien que Tyler ne soit pas trop content de son apparence lors de l’épisode des retrouvailles, sa femme a été plus qu’heureuse de son apparence ces derniers temps.





Catelynn convoité par le «corps» de son mari sur Instagram, laissant leur nièce «grincer des dents».

Elle lui a écrit: «Mon Dieu, ton visage @tylerbaltierramtv et ce corps me manquent.

«Dépêchez-vous et revenez me voir !!!! Merci de m’aimer moi et nos filles comme vous le faites! Nous formons une équipe formidable.