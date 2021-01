Pouvez-vous reconnaître l’art sans lui mettre un visage? Alors que les artistes anonymes ont toujours existé à travers l’histoire, l’artiste de rue « Banksy » est l’artiste moderne sans visage auquel on pense instantanément pour son style distinctif et son art de la protestation.

En Inde aussi, un artiste émergent depuis deux ans a fait sa place. Souvent appelé «Indian Banksy», «Desi Banksy» et «Mumbai’s Own Banksy». L’artiste anonyme porte le nom de «Tyler».

Avec ses graffitis faits de sprays et de pochoirs, les peintures murales de Tyler ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux en 2015 et à être documentées sur son Instagram. Alors que son art a toujours varié des questions sociopolitiques, des dirigeants indiens et mondiaux, le vrai visage du capitalisme et du fascisme, il n’a pris de l’importance qu’en 2019, après que son art se soit transformé pour refléter les vrais dirigeants politiques indiens.

L’artiste de rue anonyme a également eu sa première exposition personnelle à Method in Kala Ghoda et Bandra du 14 janvier, qui se poursuivra jusqu’en mars /

Tyler n’a jamais été à l’école d’art, mais dit: « L’art est mon outil pour exprimer mon opinion. Que vous soyez chanteur ou humoriste, les gens ont besoin de vous entendre. »

Dans une interview par e-mail avec Actualités18, il partage ce qu’était un artiste anonyme en Inde. Même avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe, Tyler portait un masque, couvrant son identité.

Lorsqu’il a rendu public l’exposition, son identité pour le public était limitée. Il est allé rendre visite aux organisateurs et aux personnes qui sont venues visiter la galerie le premier jour, et il avait son masque.

Son absence de visage, cependant, ne l’a pas empêché d’atteindre les masses en Inde, estime-t-il. «J’ai reçu plus d’attention que je n’aurais pu le demander. Les gens sont intrigués par l’artiste derrière tout l’art qu’ils voient dans les rues. Leur curiosité de me connaître les rend encore plus comme moi», dit-il.

Cependant, en Inde, où critiquer de manière flagrante le gouvernement avec l’art conduit à des répercussions juridiques, Tyler a peut-être eu de la chance. En août 2020, il a peint ce qui était la toute première « Marche de la honte » en Inde et a présenté les noms de journalistes, de dirigeants et de personnalités éminentes. Il a réussi à peindre 5 marqueurs avant que le BMC de Mumbai ne peint sur le trottoir.

«J’ai pu peindre 5 noms et m’enfuir uniquement parce que j’ai choisi de rester anonyme. Si j’avais exécuté le projet sous ma véritable identité, je serais désormais assailli», dit-il. Actualités18, ajoutant que jusqu’à présent, il n’a pas l’intention de révéler son identité.

Interrogé sur le nom de «Tyler», il a répondu qu’il n’y avait «aucune logique ou raison particulière derrière cela». Une partie de son art a présenté le personnage fictif ‘Tyler Durden’ de Fight Club, le faisant allusion comme un personnage alternatif.

À propos de la commercialisation de son art, il déclare: «Lorsque j’ai peint le premier mur sans autorisation préalable, j’ai attendu le jour où il sera diffusé aux nouvelles. Lorsque mon travail a commencé à être présenté dans les médias, j’ai décidé que je voulais vendre mes tableaux. «

Quelques années plus tard, « j’ai fait partie d’une exposition collective où 2 des plus grands collectionneurs d’art de l’Inde ont acheté 3 de mes tableaux. En prévision, j’ai ensuite attendu un jour, quand je pourrais vendre mon art dans un autre pays. Quelques années plus tard, j’ai reçu une invitation d’Amsterdam à faire partie d’une exposition de groupe et aussi à peindre un mur qui a aidé à promouvoir un spectacle non officiel de Banksy. De retour d’Amsterdam, je voulais maintenant avoir une exposition personnelle à Bombay. Jusqu’à à ce moment-là, je n’étais pas un artiste à plein temps. En 2018, j’ai fermé mon entreprise pour pratiquer l’art à plein temps. J’ai continué à rayer des choses, par ordre de priorité », dit-il.

Au fil des ans, d’innombrables fois, dit Tyler, il a enfreint les lois, juste pour mettre ses pensées sur un mur. Et maintenant, il invite les gens à les voir d’avance.

L’exposition présente plus de 30 pièces créées par Tyler sur des objets à l’extérieur et à l’intérieur, et sera présentée dans deux lieux de la galerie d’exposition Method India.