Tyler Adams subit un revers sur blessure : quand reviendra-t-il à l’action ?

Un nouveau chapitre dans la carrière du club de Tyler Adams à Bournemouth a commencé alors que l’attaquant s’est blessé.

Le capitaine de l’USMNT a rejoint les Cherries en provenance de Leeds en août, mais une blessure aux ischio-jambiers l’a empêché de jouer jusqu’à présent. Son absence de l’action a commencé le 11 mars.

Après avoir quitté le banc pour faire ses débuts à Bournemouth lors d’une victoire 2-0 en Coupe de la Ligue contre Stoke City en milieu de semaine, Adams semblait avoir franchi la prochaine étape dans son rétablissement en pleine santé. Mais après avoir joué 21 minutes lors de la victoire en coupe de mercredi, il était introuvable sur le terrain lors de la défaite 4-0 en Premier League samedi à Arsenal.

Qu’a dit l’entraîneur de Bournemouth ?

Andoni Iraola, manager de Bournemouth, a maintenant expliqué pourquoi l’ancien joueur de Leeds avait été exclu de la liste de l’équipe pour la journée. Selon lui, les États-Unis ont connu un revers dans leur convalescence après une longue blessure aux ischio-jambiers et auront besoin de congés supplémentaires.

« Je ne sais pas comment l’appeler, un revers, mais il ne se sent pas bien », a déclaré Iraola à Bournemouth Echo. « Il est absent depuis beaucoup de temps, nous devons donc réévaluer, réinitialiser, prendre les bonnes décisions, réfléchir à tout.

« C’est vrai qu’il va être absent pendant un certain temps, c’est sûr. Je pense que c’est le même quartier. Je ne pourrais pas vous dire si c’est exactement le même point, mais c’est vrai que c’est au niveau des ischio-jambiers qu’il ne se sent pas bien.

Combien de temps Tyler Adams sera-t-il absent à BOURNEMOUTH EN RAISON D’UNE BLESSURE ?

Adams, à 24 ans, était une énorme recrue estivale pour Bournemouth, qui aurait dépensé 25 millions de dollars pour le faire venir de Leeds. Alors que les Cherries étaient au courant de son historique de blessures, ils ont néanmoins parié de le signer pour un contrat à long terme cet été.

Après avoir failli être transféré à Chelsea cet été, il est désormais peu probable qu’Adams joue pour les États-Unis lors des matchs d’octobre contre l’Allemagne et le Ghana. Ces développements ne sont pas non plus bons pour les espoirs et les attentes de l’USMNT. On peut supposer que Gregg Berhalter était impatient de retrouver son capitaine pour les prochains matches amicaux d’octobre.

Photo : IMAGO / Colorsport