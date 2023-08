Tyler Adams revient en Premier League avec Bournemouth

Tyler Adams semble sur le point de rejoindre l’équipe de Premier League Bournemouth dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 29 millions de dollars. Selon L’athlétismeles Cherries ont déjà convenu des frais avec Leeds pour le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Le processus d’appel d’offres était simple en raison d’une clause de libération de relégation dans le contrat de l’Américain. Cependant, Leeds a affirmé que la clause avait expiré et les deux équipes ont alors entamé des négociations. Les Blancos ont été relégués de l’élite lors de la dernière journée de mai.

Le média susmentionné rapporte également qu’Adams subira un examen médical avec sa nouvelle équipe potentielle vendredi. En supposant que tout se passe bien, le milieu de terrain signera alors un contrat de cinq ans avec le club de la côte sud.

Tyler Adams se rend à Bournemouth après l’échec de l’accord avec Chelsea

Auparavant, Adams était sur le point de rejoindre Chelsea plus tôt dans le mois. Le milieu de terrain de 24 ans a même passé un examen médical avec les Bleus. Cependant, la partie ouest de Londres s’est retirée de l’accord au dernier moment. Chelsea a affirmé qu’Adams avait échoué à son examen médical et on craignait que son ischio-jambier blessé soit pire qu’on ne le pensait initialement.

Néanmoins, il y avait aussi des accusations selon lesquelles les Blues se seraient rapidement éloignés d’Adams pour Moises Caicedo. L’international équatorien devait rejoindre Liverpool, mais il a exprimé son désir de jouer pour Chelsea. Les cuivres des Blues ont ensuite convenu d’une redevance avec Brighton pour Caicedo et ont signé le joueur cette semaine. Adams et Caicedo jouent au même poste. Chelsea a ensuite également signé un autre milieu de terrain défensif, Romeo Lavia, dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 74 millions de dollars.

Adams pourrait affronter les Blues le mois prochain avec une nouvelle équipe

Actuellement, Adams est blessé. Il n’a pas joué pour le club ou le pays depuis la mi-mars. Bien que Chelsea affirme que le milieu de terrain pourrait être absent jusqu’à quatre mois de plus, le camp du joueur affirme qu’il devrait être prêt à partir après la prochaine pause internationale. En supposant que ce dernier soit correct, Adams pourrait d’abord jouer pour Bournemouth contre Chelsea. Les Cherries accueillent les Blues le dimanche 17 septembre.

