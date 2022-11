Tyler Adams pense que tout peut arriver aux États-Unis en Coupe du monde

Tyler Adams, qui a été le meilleur joueur des États-Unis à la Coupe du monde, laisse toutes les portes ouvertes au tournoi. Après avoir aidé les Stars and Stripes à se qualifier pour les huitièmes de finale, le milieu de terrain de Leeds United a parlé du résultat à Good Morning America d’ABC.

Adams s’est effondré sur ses genoux en entendant le coup de sifflet à plein temps lors de la victoire contre l’Iran. Il a disputé chaque minute des matchs de la phase de groupes contre le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran. Sa ténacité au milieu de terrain à la fois offensivement et défensivement est l’une des principales raisons pour lesquelles l’USMNT s’est qualifié pour affronter les Pays-Bas samedi.

Par conséquent, son soulagement autoproclamé à la fin du match contre l’Iran n’est pas une surprise. Adams dit que sortir du groupe était la première étape. Maintenant, l’équipe peut faire une bonne course pour la gloire américaine.

“Pour nous, c’était notre objectif de sortir du groupe”, a déclaré Adams à Good Morning America mercredi. “Maintenant, tout peut arriver. Nous avons cette mentalité américaine selon laquelle, dans un contexte de séries éliminatoires, nous pourrions être les outsiders, mais tout peut arriver.

Certes, les États-Unis sont un outsider face aux Pays-Bas. Cependant, Adams a ajouté plus tard que la jeune mentalité de cette équipe est en fait un avantage, malgré la probabilité d’une progression en baisse.

“Nous sommes un groupe intrépide”, a déclaré Adams. « Courageux, implacable, diversifié. Nous avons toutes les qualités d’une équipe qui peut sortir et gagner ce [World Cup]. Nous avons confiance en notre groupe, et maintenant il s’agit de sortir et d’exécuter.

Tyler Adams relève le défi de la Coupe du monde

L’exécution sera une tâche difficile contre une équipe néerlandaise de haut niveau. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong et organisent des tournois sensationnels. Cependant, les États-Unis ont l’expérience de bien jouer contre des équipes fortes.

Il existe un cas pour affirmer que les États-Unis ont dominé l’Angleterre lors de leur match nul sans but le Black Friday. L’Angleterre est plus talentueuse que le prochain contingent néerlandais.

Quoi qu’il en soit, les Pays-Bas sont un adversaire difficile pour les États-Unis. Tyler Adams ne s’en souciera pas, car il voit un énorme potentiel pour cette équipe américaine.

PHOTO : IMAGO / Fotoarena