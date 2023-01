Tyler Adams nommé joueur américain de football masculin de l’année

Après un an au cours duquel il a été capitaine de l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de la Coupe du monde de football 2022, Tyler Adams a été élu joueur de football américain de l’année 2022.

C’était la troisième fois qu’Adams était nominé – après avoir été finaliste en 2018 et 2020 – mais à cette occasion, il était le grand vainqueur.

Sur les cinq finalistes du prix du joueur masculin de l’année, Adams a obtenu 71,6% du total des votes tabulés, suivi de Christian Pulisic (14,7%) et Matt Turner (8,2%).

Le milieu de terrain a mené l’USMNT en minutes jouées cette année et a participé à chaque minute de la Coupe du monde de l’équipe américaine.

Il a été nommé Homme du match lors des deux premiers matchs des États-Unis, un match nul 1-1 contre le Pays de Galles et un match nul 0-0 contre l’Angleterre.

Au niveau du club, il faisait partie de l’équipe du RB Leipzig qui a remporté le DFB-Pokal, et a également été un joueur clé pour Leeds United depuis son passage en Premier League anglaise l’été dernier.

“Recevoir ce type de reconnaissance est certainement spécial, mais pour moi, le succès de l’équipe est la chose la plus importante”, a déclaré Adams.

“Avoir l’expérience d’aller à la Coupe du monde, de bien performer en groupe et de faire avancer le sport aux États-Unis était très important pour moi cette année, et je n’aurais pas pu le faire sans mes coéquipiers.”

Tyler Adams a été une figure clé de l’USMNT et de Leeds United ces derniers mois. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Adams a été informé de l’honneur lors de la diffusion d’avant-match du match Aston Villa-Leeds United plus tôt vendredi.

La légende du football américain Tim Howard – qui a remporté le prix à deux reprises – a enregistré une vidéo qui a été montrée comme une surprise à Adams devant ses coéquipiers à Leeds.

“Tim Howard est une légende absolue de l’histoire du football américain et de la Premier League”, a poursuivi Adams. “Entendre ces mots de sa part était très spécial, et je suis très reconnaissant.”

Adams était le plus jeune capitaine du tournoi et le plus jeune capitaine de l’USMNT à la Coupe du monde depuis 1950.

Contre les Pays-Bas en huitièmes de finale, Adams est devenu le plus jeune capitaine américain de tous les temps dans un match à élimination directe de la Coupe du monde.

Dans l’ensemble, Adams a mené l’équipe avec 1131 minutes jouées et 14 départs tout en égalant pour la tête de l’USMNT avec 14 apparitions.

Lors des qualifications pour la Coupe du monde, Adams a disputé 13 des 14 matchs, à égalité pour la tête de l’équipe, dont 12 départs.

Les votes pour les prix US Soccer Male et Young Male Player of the Year sont recueillis auprès des entraîneurs USMNT respectifs, des joueurs qui ont obtenu une casquette en 2022, des membres du conseil d’administration de US Soccer, du US Soccer Athletes’ Council, de la ligue professionnelle (MLS et USL ) entraîneurs en chef, certains membres des médias et anciens joueurs et administrateurs.

Pour la deuxième fois, les fans ont également pu participer au vote, leurs votes étant pondérés à 15% du total.

Le joueur masculin de football américain de l’année a été décerné pour la première fois en 1984 et un total de 26 joueurs ont reçu cet honneur.

L’actuel directeur sportif du football américain, Earnie Stewart, l’a remporté en 2001.

Landon Donovan détient le record du plus grand nombre de récompenses, le remportant quatre fois, tandis que Clint Dempsey l’a remporté à trois reprises.

Christian Pulisic est devenu le plus jeune joueur à remporter le prix en 2017 à 18 ans.