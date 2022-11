Tyler Adams nommé capitaine des États-Unis

DOHA, Qatar – Tyler Adams a été nommé capitaine des États-Unis pour la Coupe du monde avant leur match d’ouverture contre le Pays de Galles lundi.

Adams, qui a été capitaine des États-Unis neuf fois en 32 sélections en carrière, a porté le brassard lors de sept de ses 12 apparitions en qualifications pour la Coupe du monde.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“C’est un immense honneur pour moi, évidemment, d’être nommé capitaine de cette équipe”, a déclaré Adams. “Une très jeune équipe, mais beaucoup de crédit à mes coéquipiers parce que n’importe qui au sein de notre conseil de direction peut porter ce brassard et nous représenter avec fierté et nous représenter de la bonne manière.”

Tout au long du mandat de l’entraîneur Gregg Berhalter, la responsabilité a alterné entre plusieurs joueurs du conseil de direction de l’équipe, Christian Pulisic, Walker Zimmerman et Weston McKennie ayant tous occupé le poste depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde.

– Coupe du monde 2022 : calendrier, aperçus et comment regarder

– Coupe du monde 2022 : Avant-premières pour les 32 équipes

“Il y a eu quelque chose où ces trois dernières années et demie, nous avons travaillé avec un conseil de direction et nous sommes très ouverts et nous leur demandons, ‘Hé, qu’est-ce que vous voulez faire pour la Coupe du Monde ?’ Et ils ont pensé qu’il valait mieux avoir un capitaine nommé pour la Coupe du monde”, a déclaré Berhalter.

“Nous sommes fiers d’annoncer que Tyler est le capitaine de la Coupe du monde. Nous pensons qu’il a de grandes capacités de leadership, il dirige par ses actions et ses paroles.”

Adams, 23 ans, sera le plus jeune capitaine américain en Coupe du monde depuis Harry Keough (22 ans, 7 mois, 17 jours) en 1950.