Tyler Adams élu joueur masculin américain de 2022

Tyler Adams a été élu joueur masculin de l’année par la Fédération américaine de football pour la première fois vendredi après être devenu le plus jeune capitaine de la Coupe du monde de l’année dernière.

Adams a reçu 71,6% des voix, suivi du triple vainqueur Christian Pulisic (14,7%), Matt Turner (8,2%), Antonee Robinson et Tim Ream.

Milieu de terrain de 23 ans de Wappinger, New York, Adams était à égalité en tête des États-Unis avec 14 départs en 2022 et menait avec 1 131 minutes.

Adams, qui a été transféré à Leeds depuis Leipzig l’été dernier, a été élu capitaine américain lors d’un vote d’environ 35 joueurs qui s’est tenu en septembre. Il était le plus jeune capitaine américain à une Coupe du monde depuis Walter Bahr en 1950 et l’un des deux capitaines de moins de 30 ans parmi les équipes de la Coupe du monde, rejoint par l’Anglais Harry Kane.

De retour en Coupe du monde après avoir raté le tournoi de 2018, les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avant de s’incliner 3-1 contre les Pays-Bas.

Le vote du joueur de l’année a été effectué parmi le conseil d’administration et le conseil des athlètes de l’USSF, les entraîneurs en chef de la Major League Soccer et de la United Soccer Leagues, les médias, les anciens joueurs, les administrateurs et les fans, dont les votes étaient pondérés à 15%.

Landon Donovan a remporté le prix un record à quatre reprises, suivi de Clint Dempsey, Kasey Keller et Pulisic avec trois chacun.

Reportage de l’Associated Press.

