Tyler Adams adopte une approche stoïque avant le match américano-iranien

Avec un match contre l’Iran mardi, Tyler Adams a affronté les médias avant ce qui est un match géopolitiquement chargé en phase de groupes contre l’Iran. Rejoints par le manager Gregg Berhalter, les deux représentants de l’USMNT ont été durement interrogés par des journalistes iraniens mécontents à juste titre.

La harangue vient en grande partie du fait que les comptes rendus des médias de l’USMNT ont exclu le sceau du drapeau iranien. L’emblème, un signe de la république islamique, n’apparaissait pas dans l’aperçu de l’USMNT de son match avec l’Iran. US Soccer a déclaré plus tard qu’il s’agissait d’une décision intentionnelle. C’était une façon de soutenir les manifestations de Mahsa Amini qui se déroulent actuellement à Téhéran. US Soccer a ensuite supprimé ces messages et a restauré le drapeau iranien à son image officielle.

Lundi, l’entraîneur-chef de l’USMNT Gregg Berhalter et le capitaine Tyler Adams ont fait face de plein fouet aux critiques des journalistes iraniens. Tout au long de la conférence de presse, Berhalter et Adams ont tous deux déclaré que les joueurs et le personnel d’entraîneurs ne savaient rien de l’affichage par US Soccer du drapeau iranien incomplet.

Tyler Adams parle de l’Iran en conférence de presse

Quoi qu’il en soit, Tyler Adams, le capitaine de l’équipe, a répondu à toutes les questions avec assurance, respect et honnêteté. Par exemple, Adams a été confronté à une question sur son acceptation de représenter un pays avec “tant de discrimination contre les Noirs à ses frontières”. Adams, plutôt que d’écarter la question, a assumé son rôle de leader avec la classe.

« Il y a de la discrimination partout où vous allez. Une chose que j’ai apprise, en particulier en vivant à l’étranger ces dernières années et en m’intégrant à différentes cultures, c’est qu’aux États-Unis, nous continuons à progresser chaque jour. En grandissant, j’ai grandi dans une famille blanche avec un héritage afro-américain. Grâce à l’éducation, je pense que c’est super important.

« C’est un processus. Tant que vous voyez des progrès, c’est la chose la plus importante.

Berhalter fait également face aux questions iraniennes

Berhalter, le principal point focal de toute l’opération américaine à la Coupe du monde, a répondu à encore plus de questions qu’Adams. Celui qui s’est démarqué parmi les autres était une question sur la raison pour laquelle Berhalter n’a pas demandé au gouvernement américain de retirer un navire de la marine dans le golfe Persique près de l’Iran.

Berhalter, comme Adams, a déclaré à plusieurs reprises qu’ils se concentraient sur le football. En fait, Berhalter a répété à plusieurs reprises qu’il n’était qu’un entraîneur de football.

La conférence de presse complète de 30 minutes est disponible via la FIFA.

Les États-Unis affronteront l’Iran dans un concours de victoire ou de retour à la maison mardi à partir de 14 h HE. Si les États-Unis perdent ou font match nul, ils rentrent chez eux. L’Iran avance avec une victoire ou potentiellement avec un match nul.

PHOTO : IMAGO / PA Images