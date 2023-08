Tyler Adams à Chelsea s’effondre à la dernière minute, le motif révélé

Après beaucoup d’anticipation, Tyler Adams ne passera pas de Leeds United à Chelsea lors d’un transfert estival.

Après la relégation de Leeds au championnat, l’international américain est libre de signer avec n’importe quel club prêt à payer 25 millions de dollars. C’était une clause de son contrat que les Blues prévoyaient d’utiliser.

Avant le début de la nouvelle saison, Mauricio Pochettino souhaite renforcer l’entrejeu de son équipe. Le joueur de 24 ans était tout aussi déterminé à quitter le club en difficulté du Yorkshire qui venait d’être rétrogradé.

Après avoir perdu Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic en 2023, ils ont besoin d’un nouveau visage pour aider à calmer les nerfs des fans. Sans eux, le manager argentin ne peut compter que sur Enzo Fernandez et Conor Gallagher comme milieux de terrain centraux.

Tyler Adams revient à Leeds après l’échec du transfert de Chelsea

Adams se serait envolé pour Londres pour terminer son examen médical avec Chelsea et finaliser son retour en Premier League. Mais ensuite, il y a eu une tournure soudaine et importante des événements.

Le joueur de 24 ans serait retourné à Leeds après l’échec des négociations avec Chelsea et aucun contrat n’a été finalisé, selon The Athletic et . L’annonce fait suite à une récente controverse autour d’un éventuel transfert de record britannique pour Moises Caicedo de Brighton.

Caicedo insiste toujours pour rejoindre Chelsea malgré l’offre plus élevée de Liverpool de 140 millions de dollars. Les Reds étaient prêts à établir un nouveau record de transfert britannique pour obtenir les services du joueur de 21 ans. Le joueur et ses agents n’ont pas encore quitté la ville. Il y avait des rapports d’un examen médical à Liverpool pour vendredi.

Chelsea n’a pas encore fait d’offre pour Caicedo

Ainsi, cette mise à jour représente une impasse décourageante dans un récit de transfert déjà bizarre. Mais les Bleus n’ont pas encore soumis de nouvelle offre, malgré les rumeurs selon lesquelles l’Équatorien préférerait jouer à Stamford Bridge plutôt qu’à Anfield.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a évité les questions concernant les joueurs individuels. Cependant, il a admis que le milieu de terrain était une position où son équipe pourrait avoir besoin d’aide.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images