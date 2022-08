Tylenol, pénurie d’Advil : ce que vous pouvez faire pour aider

Les pharmaciens et les professionnels de la santé demandent au public de faire leur part pour atténuer les pénuries d’acétaminophène et d’ibuprofène signalées partout au Canada.

Les rapports de pénurie en cours au cours des derniers mois ont particulièrement attiré l’attention cette semaine après qu’une lettre de SickKids aux soignants des patients a provoqué une certaine confusion et des malentendus. Certains ont mal interprété une recommandation de prescription pour l’acétaminophène et l’ibuprofène afin d’assurer l’accès comme une exigence à la place. Aucune ordonnance n’est nécessaire.

“Cela a pris beaucoup de gens au dépourvu”, a déclaré Barry Power, rédacteur en chef de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC), à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Power affirme que la majorité des médicaments sont fabriqués au Canada et que la pénurie est un problème de demande, et non le résultat d’un problème de fabrication ou de la fermeture d’une usine. Une réunion de Santé Canada jeudi examinera la situation actuelle et explorera les moyens de remédier à la pénurie, a-t-il ajouté.

Avec plus de virus que d’habitude se propageant dans les communautés cet été, ainsi que des inquiétudes concernant un pic d’automne des infections au COVID-19, la pénurie a incité certaines personnes à «s’approvisionner», en achetant plusieurs bouteilles à la fois. Mais à l’instar de la course au papier hygiénique au début de la pandémie, la thésaurisation exacerbe le problème, avertissent les experts de la santé.

“C’est l’analogie parfaite”, a déclaré Power, qualifiant cela de pénurie “domino” et de problème national.

« Toujours au début de la pandémie, nous avons constaté des pics de ventes de ces produits utilisés contre la fièvre et d’autres produits contre le rhume. Et puis, six mois plus tard, personne ne les achetait parce que tout le monde avait déjà fait le plein. C’est peut-être la situation que nous voyons maintenant… Alors vraiment, c’est une autre partie de la pandémie qui rend la vie de tout le monde difficile.

ACHETEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, OBTENEZ VOS PHOTOS

Le problème devrait être à court terme, selon Power, qui est un pharmacien praticien travaillant virtuellement. En attendant, il y a des choses que le public peut faire pour aider à atténuer la pénurie actuelle d’approvisionnement.

Les gens prennent du retard dans leurs vaccins, non seulement pour le COVID-19, mais pour d’autres vaccins essentiels, selon Power.

« Il y a beaucoup de virus circulant parmi les enfants qui peuvent être prévenus par des vaccins. Et beaucoup de gens ont pris du retard dans les calendriers de vaccination de routine, donc si ceux-ci peuvent être mis à jour, cela réduira la demande », a-t-il déclaré.

« La poliomyélite a été détectée dans les eaux usées d’un certain nombre de communautés à travers le monde. Et ce sont des choses qui nous préoccupent beaucoup et dont nous voyons une résurgence. La fièvre est un symptôme courant de toutes ces conditions que les enfants contractent souvent. Eh bien, essayons de nous assurer que nous pouvons en prévenir autant que possible. »

Certaines pharmacies ont également pris des mesures pour limiter le montant qu’un client peut acheter afin d’éviter la thésaurisation. L’APhC n’a pas fait de recommandation formelle en ce sens, a déclaré Power, notant qu’il est difficile de surveiller, mais c’est quelque chose que l’association pourrait éventuellement suggérer.

L’APhC a exhorté le public à ne pas acheter de quantités excessives d’acétaminophène et d’ibuprofène dans un communiqué publié mercredi.

“Nous sommes maintenant dans une situation où il s’agit d’acheter ce dont vous avez besoin et de laisser quelque chose pour quelqu’un d’autre”, a déclaré Power.