Tyla a remporté le premier Grammy de la performance musicale africaine. Quelle est la prochaine étape ?

Ce n’est pas facile de voler la vedette au Met Gala. Mais personne qui a vu la chanteuse sud-africaine Tyla monter les escaliers en mai dans une robe couture Balmain unique en sable sculpté ne l’oubliera jamais.

«Cela ressemblait juste à une statue. Je me disais : « Comment vais-je faire ça ? » », se souvient la jeune femme de 22 ans sous une couette moelleuse dans sa chambre à New York, où elle vit maintenant. « Je ne pensais pas que j’allais devoir être portée par des hommes dans les escaliers. Tout était si spontané mais parfait, même nous coupant la robe à la fin. C’était une pièce de sculpture moderne.

La robe n’a pas survécu à la nuit, mais elle a ajouté une nouvelle couche au mystère de Tyla. En février, la chanteuse a remporté le tout premier Grammy pour une prestation de musique africaine, pour son single « Water », sensuel et magnifiquement chanté, un morceau déterminant de la vague de la musique africaine qui a remodelé la pop et la musique de club du monde. Son premier album éponyme est sorti en mars et pourrait être un bon candidat pour le répéter.

« Nous avons parcouru un très, très long chemin », a déclaré Tyla à propos des musiciens sud-africains. « Mais nous n’en sommes pas encore tout à fait là. Aussi incroyable que soit notre musique, notre culture n’a jamais vraiment eu ce type de plateforme auparavant. Les Grammys ont été un grand moment pour tout le monde. Mais j’ai l’impression que ce n’est que le début de quelque chose d’incroyable pour le continent.

La musique sud-africaine occupe une place prépondérante à l’échelle mondiale, en raison de ses liens avec les mouvements des droits civiques et anti-apartheid. Miriam Makeba a été exilée pendant des décennies, mais son mélange de jazz et de folk en langue autochtone lui a valu une renommée mondiale (elle est devenue la première lauréate africaine d’un Grammy en 1966). Le trompettiste Hugh Masekela a été le premier groupe africain à figurer en tête du Hot 100 en 1968 pour « Grazing in the Grass ».

Plus récemment, au milieu de la vague plus large des Afrobeats, l’Afrique du Sud a donné naissance au genre club distinctif de l’amapiano. Il s’agit d’un style de musique dance svelte et mélodique, oscillant entre la deep house européenne, le R&B jazzy et les styles locaux comme Kwaito et gqom.

« Water », le single à succès du natif de Johannesburg en 2023, est léger et élégant, se faufilant autour d’un rythme amapiano habile. La chanson en anglais (et son suivi « Jump ») a stimulé les folies de danse TikTok mettant en valeur les démarches locales de style « Bacardi ». Travis Scott s’est lancé dans un remix et « Water » a finalement atteint la 7e place du Hot 100.

« Quand ‘Water’ a connu tout d’un coup son succès, nous savions que la chanson était incroyable mais cela a été un choc pour nous tous », a-t-elle déclaré. « C’était de la pression, mais seulement parce que j’avais l’impression qu’on me donnait enfin la plate-forme pour que cela soit bénéfique non seulement pour moi, mais aussi pour les gens après moi. »

Tyla a prouvé qu’elle maîtrisait non seulement les nuances de ses sons locaux, mais qu’elle absorbait également les techniques vocales et le sens mélodique de chanteuses R&B comme Beyoncé et Aaliyah. Tyla a rejoint la grande tradition de l’Afrique du Sud en tant que carrefour mondial de la musique.

Mais l’album vibre aussi de méfiance à l’égard de la renommée moderne et de ses distorsions. Les « priorités » pourraient concerner une relation épuisante, mais cela pourrait aussi concerner les dangers d’être en demande – « Ma première erreur / Je pense que je pourrais être tout / Regardez à quel point je me disperse / Ma priorité à nouveau. »

Dans « Action ou Vérité », elle rôtit un ancien partenaire, déplorant qu’ils « ne puissent pas gérer ce que je suis maintenant / Tu es fan maintenant et je ne suis plus ce que j’étais… Quand ils te posent des questions sur moi, dis-le ». Comment / Nous aurions pu aller ailleurs, mais tu étais trop impatient.

« J’apprends beaucoup, ce qui est excitant, mais aussi effrayant, car j’apprends devant le monde », a déclaré la chanteuse sud-africaine Tyla. (Alvaro Beamud Cortés)

« Cela a été effrayant, car non seulement ma vie a complètement changé, mais je suis dans un pays différent et il y a tellement de choses différentes culturellement que j’essaie encore de m’y retrouver », a-t-elle déclaré au Times. « J’apprends devant le monde. Quand je fais des erreurs, tout le monde le voit et certaines personnes ne me pardonneront jamais. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile.

Ce travail parfois pénible en vaut la peine, dit Tyla, car il s’agit d’un moment très important pour la musique africaine. Des artistes comme Burna Boy, Wizkid et Tems ont connu du succès dans les charts et ont été acclamés aux Grammy Awards. Cette nouvelle catégorie dédiée à la musique africaine stimulera la sélection des meilleurs prix généraux.

Tyla a rejoint Makeba et Masekela pour triompher aux Grammys et dans les charts pop. Ses prochaines actions seront une affirmation de ce que son pays et son continent savent déjà : la musique africaine est l’avenir et Tyla est une ambassadrice maîtrisant les genres.

« Je veux vraiment que les gens écoutent les artistes qui font uniquement de la musique africaine », a-t-elle déclaré. « Purement amapiano, purement Afrobeats, des sons originaux d’Afrique. Je veux vraiment que les gens approfondissent et je veux partager cela avec d’autres artistes. Notre musique, notre culture et ce que nous défendons, tout ce que nous avons fait en Afrique, je le considère comme bien plus important qu’il ne l’est actuellement. «