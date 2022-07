Tyga supprime la vidéo “Ay Caramba” après un contrecoup et s’excuse auprès des fans

Après un contrecoup sur sa vidéo “Ay Caramba”, Tyga supprime le visuel et s’excuse d’avoir dépeint des stéréotypes mexicains négatifs.

Tyga a sorti sa dernière vidéo pour “Ay Caramba” et la vidéo est instantanément devenue virale comme la plupart de ses vidéos. Cette fois, cependant, les vues massives sont venues pour une raison différente car Tyga a été confronté à un contrecoup sur les stéréotypes mexicains décrits dans la vidéo.

Au fil des jours, le contrecoup ne se calmait pas et finalement, Tyga a dû répondre à la colère de ses fans mexicains qui voulaient des réponses pour sa vidéo.

Tyga supprime la vidéo “Ay Caramba” après un contrecoup et s’excuse auprès des Américains d’origine mexicaine sur LA Radio

Tyga s’est arrêté à LA Leakers pour avoir une conversation avec l’animateur de radio et podcasteur “American Cholo” Gil Tejada. Tejada ne s’est pas retenu et a expliqué pourquoi les gens étaient mécontents de Tyga qui était réceptif aux commentaires.

“Je regarde la vidéo et à l’origine, je vois des frites mexicaines grasses et grasses, la pièce est toute sale, puis je vois quand il est dehors dans le lowrider, des chips de tortilla tombent”, a déclaré Tejada.

Tejada poursuit également en expliquant que s’il s’agissait de pastèque et de poulet de quelqu’un qui n’était pas noir, cela ne volerait pas non plus. Tyga admet qu’il n’était pas au courant du contrecoup jusqu’à ce qu’il revienne aux États-Unis après avoir été à l’étranger et qu’il se taise parce qu’il n’a pas été en colère. Tyga a expliqué que le concept était un play-off d’Eddie Murphy Le professeur fou. Tejada est allé plus loin en disant que le problème est plus important que le simple fait que Tyga appelle “Carne Asada” de Blueface en utilisant un groupe de mariachis et la tenue de YG dans “Go Loko”.

À la fin de la conversation, Tyga a admis qu’il voyait “un peu” d’où venait Tejada et Tejada lui a recommandé d’engager des consultants culturels s’il veut rendre hommage. Lorsqu’on lui a demandé s’il supprimerait la vidéo, Tyga n’était pas sûr car cela lui coûtait plus de 250 000 $ de son propre argent, mais il l’a en fait supprimé plus tard.