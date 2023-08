Tyga réagit au dossier de garde de Blac Chyna concernant le roi du Caire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Tyga33, et Blac Chyna (née Angela White)35 ans, se disputent leur accord de garde concernant leur fils, Roi du Caire, 10, encore une fois ! La fière maman a déposé des documents judiciaires le 24 juillet, obtenus par Page six, dans lequel elle demandait « la garde légale et physique conjointe » de leur fils. Peu de temps après que la nouvelle du dossier ait été diffusée La salle d’ombreLe 25 août, sur le compte Instagram de « Rack City », le hitmaker de « Rack City » a profité des commentaires pour applaudir son ex.

Dans son commentaire, Tyga a apparemment remis en question le raisonnement d’Angela et le moment choisi pour le dépôt. « 10 ans plus tard… non… respectez votre emploi du temps samedi », a-t-il écrit. Selon Page six, l’homme de 35 ans a ajouté des détails sur les conditions de vie du roi du Caire, mais ceux-ci n’ont pas été divulgués. De plus, elle aurait ajouté ce qui, selon elle, devrait être fait dans « le meilleur intérêt de l’enfant ».

Peu de temps après que le musicien de 33 ans ait commenté la publication, de nombreux fans ont inondé la section commentaires de leurs opinions. « @tyga je sais que c’est riii [sic] », a écrit un fan, accompagné d’un emoji main levée. Pendant ce temps, un autre fan a demandé aux A-listers de résoudre leurs problèmes. « @tyga ASSEZ-VOUS ! VOUS DEUX ! », ont-ils plaisanté. Tyga et la personnalité de la télévision sont sortis ensemble entre 2011 et 2014, peu avant sa relation avec Kylie Jenner26.

Leur dernière dispute au sujet de la garde survient un peu plus d’un an après qu’Angela a déclaré sur Twitter qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire pour enfants. « Hier, j’ai dû abandonner 3 de mes voitures… mes raisons… la morale, mes croyances, être une mère célibataire, aucun soutien, je suis une MAMA », a-t-elle écrit dans le message supprimé depuis. « Pension alimentaire pour enfants célibataires sans pension alimentaire », a-t-elle ajouté le 30 mars 2022.

Peu de temps après avoir fait ces affirmations, Tyga a répondu dans la section commentaires de La salle d’ombrele message. «Je paie 40 000 par an pour l’école de mon fils et il vit [with] moi lundi-samedi », affirmait-il à l’époque. « Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire pour enfants mdr. » En outre, Rob Kardashian, 36 ans, qui partage une fille, Rêve6 ans, avec Angela, est également intervenue.Je paie 37 000 par an pour l’école de ma fille. Je gère toutes les dépenses médicales. Je paie toutes ses activités parascolaires. J’ai ma fille du mardi au samedi », Kris Jenner» a écrit le fils unique à l’époque.