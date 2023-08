Tyga réagit à la poursuite de Blac Chyna pour pension alimentaire et garde d’enfants

post, « 10 ans plus tard… non… respectez votre emploi du temps samedi », a-t-il écrit, ce qui a amené Chyna à répondre par un simple « mdr ».

L’homme de 33 ans s’est moqué de l’audace du mondain et a laissé un commentaire révélateur sous le message de The Shade Room.

En outre, la requête indiquait : « Le tribunal peut rendre des ordonnances alimentaires pour les enfants et délivrer une cession de revenus sans autre préavis à l’une ou l’autre des parties. »

RadarOnline a obtenu la pétition de Blac Chyna pour déterminer la relation parentale. Le mannequin a demandé le 22 juillet la garde conjointe et une pension alimentaire pour leur enfant de 10 ans, King Cairo.

Tyga dit à Blac Chyna de conserver la même énergie qu’elle a eue au cours de la dernière décennie après avoir intenté une action en justice pour obtenir une pension alimentaire pour enfants et la garde complète de leur fils.

L’ex-meilleure amie d’Amber Rose a perdu son procès contre Rob et le clan Kardashian, affirmant que la famille avait conspiré pour saboter sa carrière. Chyna s’est ensuite lancée dans une quête de réinvention et a quitté Only Fans avant de se tourner vers la religion.

« Mon plus gros flex. Je veux dire, honnêtement, prendre soin de mes enfants toute seule en tant que parent seul, mais sans pension alimentaire pour enfants », a-t-elle déclaré. «C’est donc mon plus grand flex. … Ce est ce qui se passe. »

L’ancienne danseuse exotique s’est vantée que son plus grand flex était de ne pas avoir besoin de pension alimentaire pour enfants en 2020.

« Je paie 37 000 $ par an pour l’école de ma fille. gérer chaque dépense médicale. Je paie toutes ses activités parascolaires. J’ai ma fille du mardi au samedi. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire pour enfants mdr.

«Je paie 40 000 par an pour l’école de mon fils et il vit avec moi du lundi au samedi. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire pour enfants mdr », a écrit le rappeur « Rack City » sur IG.

« Tyga n’a pas la garde complète de mon petit-fils », a affirmé Tokyo. « Il n’a jamais payé de pension alimentaire pour enfants depuis 11 ans. Il est temps que ce garçon grandisse. Tokyo Toni a conclu : « Laissez-moi vous donner mon point de vue, il n’a jamais payé de pension alimentaire pour enfants et depuis 11 ans, ma fille s’occupe de ses enfants. Quelle femme aujourd’hui ne demanderait pas d’argent quand on voit que l’homme gagne de l’argent ! »

Tokyo Toni, la mère de Chyna et un intrus notoire, a répondu au commentaire de Tyga.

Les réseaux sociaux traînent la poursuite en matière de pension alimentaire pour enfants de Blac Chyna alors qu’elle n’a que la garde de son fils avec Tyga le week-end

Certains fans qualifient ses actions de réminiscences de l’ancienne Chyna et non de la soi-disant nouvelle et améliorée Angela White.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également noté que les actions de Chyna pourraient se retourner contre eux. Cette décision pourrait inciter Tyga à demander que l’accord de garde reste le même tout en lui accordant une pension alimentaire pour enfants.

Un utilisateur de X a tweeté : « Blac Chyna a vraiment de la chance que Tyga ne lui accorde pas de pension alimentaire pour enfants. »

Certains fans ne comprennent pas pourquoi la mère de deux enfants aurait besoin d’une aide financière maintenant alors qu’elle a récolté 240 millions de dollars sur OnlyFans en 2021.

Un utilisateur a demandé : « N’est-elle pas censée gagner tous ces millions par mois sur place ? »

Les habitudes de dépenses de Chyna ne peuvent pas être si déplorables.

Ou le pourraient-ils ?

Un autre fan a supposé que la tentative de Chyna de changer son image publique était d’obtenir la faveur du juge et de sceller une victoire.

« Donc, cette dernière année de son époque de putes était un blanchiment pour elle, ce n’était qu’un élément de son plan pour lui soutirer plus d’argent pour un enfant qu’ils ont déjà coparenté au cours de la dernière décennie ? Elle n’aurait pas osé faire ça tout en faisant des promenades de salope et des shows OnlyFans 10 ans trop tard »

Espérons que Chyna fasse tous ces gestes pour le bien des enfants et non pour de l’argent.

La demande de garde partagée de Chyna pourrait être un indicateur qu’elle a tourné une nouvelle page et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour devenir une meilleure mère, en commençant par passer plus de temps avec King et Dream.

Cela pourrait signifier que Rob Kardashian pourrait ensuite être poursuivi en justice.

