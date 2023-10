Tyga demande la garde exclusive de son fils King Cairo avec Blac Chyna – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock/JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Tyga33 ans, a déposé de nouveaux documents judiciaires à Los Angeles pour être son fils Roi du Cairele tuteur principal de au milieu de sa bataille pour la garde avec son ex, Blac Chyna, 35 ans. Le rappeur « Make it Nasty » demande la garde physique et légale complète de son fils de 11 ans dans son dossier judiciaire du 13 octobre, selon plusieurs informations. Tyga aurait demandé au tribunal que Chyna reçoive des « visites raisonnables » pour voir leur fils, y compris du vendredi après la sortie de l’école au dimanche à 17 heures. Il souhaite également que les ex maintiennent leur horaire de coparentalité pendant les vacances, selon les rapports.

Chyna (dont le vrai nom est Angela White) a accueilli son fils avec Tyga (dont le vrai nom est Michael Stevenson) en 2012. Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde la star a dit E! Nouvelles qu’elle est « choquée » par le nouveau dossier judiciaire de son ex-fiancé.

« Je l’ai toujours respecté en tant que père de King et je sais que nous l’aimons tous les deux beaucoup et que nous ne voulons que le meilleur pour lui », a déclaré Chyna dans un communiqué. « Je n’aurais jamais imaginé que Michael voudrait m’aliéner ou m’éloigner de King et me pousser stratégiquement hors de sa vie. » Chyna a ajouté : « Je ne sais pas d’où tout cela vient. Tout cela est très triste et ce n’est certainement pas ce qu’il y a de mieux pour King. Dans un monde parfait, Michael et moi serions des coparents solidaires et aimants, également impliqués dans la vie de King.

La bataille juridique de Chyna avec Tyga a commencé en juillet après qu’elle ait déposé des documents judiciaires pour tenter d’obtenir « la garde légale et physique conjointe » de leur fils. Elle a dit qu’elle pensait que c’était dans « le meilleur intérêt de l’enfant », mais Tyga a semblé applaudir dans un commentaire sur Instagram, en réponse à un message de La salle d’ombre concernant le dépôt légal. « 10 ans plus tard… non… respectez votre emploi du temps samedi », a-t-il écrit.

Début octobre, Chyna a déposé une déclaration de revenus et de dépenses pour survivre à la coûteuse bataille pour la garde. L’ancien Rob et Chyna La star a révélé qu’elle vendait ses effets personnels, notamment des vêtements, des sacs à main et des chaussures, « pour joindre les deux bouts », selon Page six. Chyna a également affirmé dans un dossier judiciaire que Tyga n’avait pas communiqué avec elle au sujet des dossiers médicaux et scolaires de leur fils.

Chyna a aussi une fille de 6 ans Rêve Kardashianavec Rob Kardashian. Rob s’est déjà battu pour obtenir la garde physique principale de sa fille et de celle de Chyna, mais un juge a rejeté sa décision légale en 2020. Les ex ont finalement conclu un accord de garde pour Dream qui comprend un horaire hebdomadaire alterné et un temps partagé égal pendant les vacances et les vacances.