TyC Sports Internacional – World Soccer Talk

TyC Sports Internacional est une chaîne sportive en espagnol distribuée aux téléspectateurs aux États-Unis.

La chaîne est située à Buenos Aires, en Argentine. C’est le signal international de TyC Sports. La version nationale de TyC Sports a une programmation différente de celle de la chaîne américaine.

En ce qui concerne la couverture, TyC Sports se spécialise dans les nouvelles et les interviews sur le football. Étant donné que TyC n’a pas les droits américains sur de nombreux jeux, vous voyez de nombreuses images d’archives sur la chaîne. De plus, vous obtenez des documentaires et des émissions originales. Vous obtenez également d’autres sports.

Ce que vous obtenez, ce sont des matchs de la Copa Argentina. La compétition comprend plusieurs des meilleures équipes d’Argentine. Par exemple, vous pouvez voir le Club Atlético River Plate et Boca Juniors. En plus de ceux-ci, il comprend Independiente, Racing Club et San Lorenzo. De plus, vous pouvez voir des clubs de tous les niveaux en Argentine, du niveau amateur au niveau professionnel.

Auparavant, TyC Sports avait des matchs de Superliga Argentina. À la suite de la refonte de l’organisation de la ligue, les droits ont été vendus. Maintenant, la ligue argentine de haut vol peut être vue sur Fanatiz (en espagnol). Les émissions en anglais sont disponibles via Paramount+.

TyC Sports : Où le trouver

TyCSports est disponible de différentes manières.

Tout d’abord, vous pouvez diffuser sur Fanatiz et fuboTV. Deuxièmement, vous pouvez le regarder via DirecTV. Par exemple, c’est sur le canal numéro 469.

fuboTV propose un essai gratuit de 7 jours. En plus de TyC, le service de streaming comprend Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS et toutes les chaînes de football.

Plus d’informations sont disponibles via tycsports.com. De plus, voici le calendrier des spectacles de TyC.

Torneos et le groupe Clarín possèdent et gèrent TyC.

Fait amusant: TyC est un acronyme pour Torneos y Competencias. Cela se traduit par des tournois et des compétitions.

