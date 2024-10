Ty The Tasmanian Tiger: Bush Rescue Switch, pack physique disponible ce mois-ci

Pour célébrer le 20e anniversaire du deuxième jeu Ty the Tasmanian Tiger, Krome Studios a partagé une mise à jour sur son prochain pack physique Switch.

Suite à l’annonce initiale en avril, le développeur australien a maintenant confirmé le Pack de sauvetage en brousse arrivera plus tard ce mois-ci 25 octobre 2025 aux côtés d’une nouvelle bande-annonce que vous pouvez consulter ci-dessus.

Célébrez les 🔥20 ANS DE TY2 : BUSH RESCUE !🔥aujourd’hui avec notre prochaine édition en boîte exclusive sur Nintendo Switch™ ! 🎂🎉

Comme indiqué précédemment, ce pack contiendra les jeux de plateforme 3D TY the Tasmanian Tiger HD et TY the Tasmanian Tiger 2 : Bush Rescue HD ainsi que le jeu de plateforme 2D TY the Tasmanian Tiger 4 : Bush Rescue Returns. Il a également été confirmé que tous les jeux sont sur une seule cartouche et qu’aucun code de téléchargement n’est requis.

Vous pourrez choisir entre une édition standard du jeu ou une édition de luxe qui comprend également une bande originale et un artbook.

« Pouvez-vous croire que cela fait près de 20 ans depuis que TY the Tasmanian Tiger® 2: Bush Rescue™ est apparu pour la première fois en octobre 2004 ? Le temps passe vite quand vous vous amusez, et grâce à votre incroyable soutien, nous avons pu pour faire vivre l’aventure ! « Pour célébrer cette étape importante, nous sommes ravis de vous annoncer que le 25 octobre, deux packs exclusifs Nintendo Switch™ seront disponibles dans certains magasins. Les deux packs contiennent les trois jeux Nintendo Switch TY sur une seule cartouche — pas de codes de téléchargement !! »