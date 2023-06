Ty Risberg sait que le programme de St. Charles East croit que « chaque semaine, nous allons participer à des compétitions.

Peut-être pas de meilleur exemple récent de cela découle de la victoire 28-20 des Saints sur Genève vendredi dernier. Les Saints sont entrés vendredi dernier sur une séquence de trois défaites consécutives – tandis que Genève venait de remporter une victoire en prolongation contre St. Charles North.

Risberg a fait un énorme arrêt au quatrième essai avec Genève à sept mètres d’un score potentiel pour glacer le match pour les Saints.

« Il ne fait aucun doute que nous ne pourrions pas le faire dans aucun de nos matchs », a déclaré Risberg, un plaqueur offensif et défensif senior. « Je pense que nous avons finalement commencé à cliquer. Nous sommes sortis et avons joué au football et c’est vraiment ce qui est important.

La préparation clé des Saints s’est avérée monumentale pour le jeu pivot, qui était une tentative précipitée de Carter Powelson.

« Nous avons fait beaucoup de repérage et les entraîneurs ont fait un excellent travail avec l’équipe de tournage et de repérage toute la semaine », a déclaré Risberg. « [The Vikings] couru beaucoup de puissance, alors ils tirent leur garde. C’est 4e et 2 ; c’est leur jeu préféré. C’est le jeu avec lequel ils répondent.

”[I] vu que le garde était léger sur ses mains, alors j’ai en quelque sorte sauté un peu. J’étais là pour faire une pièce de théâtre. Je pense que n’importe qui d’autre dans cette équipe aurait fait ce jeu simplement à cause de la quantité de préparation que nous avons faite.

Après une saison de printemps raccourcie et sans victoire difficile et un premier mois cahoteux de la saison d’automne, les attentes en dehors des chances des Saints en séries éliminatoires ont peut-être été faibles jusqu’à présent.

Les Saints ne peuvent pas contrôler ces attentes.

« C’est l’une des grandes choses sur lesquelles nous nous concentrons », a déclaré Risberg. « Vous ne pouvez vous contrôler que vous-même. Vous devez vous pousser; vous devez pousser vos coéquipiers et vous devez pousser le programme dans une direction positive.

« Les gens vont avoir des attentes et avoir des idées sur nous, mais c’est hors de notre contrôle et nous ne pouvons pas nous en soucier », a poursuivi Risberg.

Le prochain test des Saints sera St. Charles North (3-3, 1-3), qui vient de remporter une victoire sur Lake Park. Les North Stars ont géré les Saints 34-0 au printemps, mais la rivalité a généralement été beaucoup plus compétitive ces dernières années. St. Charles East a remporté le concours en 2019, 31-21, mais les North Stars l’ont fait la saison précédente, 28-7.

Quoi qu’il en soit, Risberg sait que « gagner aide définitivement à [team] confiance. »

« Ce sera un gros match ; Je veux dire, nous savons tous que l’année dernière n’était pas normale », a déclaré Risberg. «Mais, un match du Nord est toujours massif. Le plus important est de garder votre sang-froid et, comme je l’ai dit plus tôt, de contrôler ce que vous pouvez contrôler.

« En ce moment, mentalement, nous allons nous préparer comme nous le faisons pour n’importe quel autre match. Nous connaissons mieux les enfants là-bas; nous avons grandi avec eux, mais nous devons mettre certaines émotions de côté parce que quand vous avez des émotions, vous allez faire des erreurs et nous voulons juste aller là-bas et être la meilleure équipe possible. Il s’agit simplement de contrôler ces facteurs de contrôle : préparation, [execution]etc. »

L’impact sous le radar de Joey Wells à Batavia

L’impact de Joey Wells, senior de Batavia, sur un match n’est peut-être pas très évident simplement en faisant défiler une feuille de statistiques, mais il n’est pas perdu pour ses coéquipiers des Bulldogs.

Wells, généralement à l’extrémité serrée, n’a qu’une prise pour quatre verges cette saison. Mais c’est sa capacité de blocage et d’autres petites subtilités qui permettent à des joueurs comme Eric Newberry et Drew Gerke de briller dans le jeu des passes.

« Au cinéma, il va montrer beaucoup de choses qu’il a faites [Friday] pour contrôler le jeu », a déclaré l’entraîneur de Batavia Dennis Piron après la victoire 41-20 de Batavia sur Wheaton Warrenville South vendredi dernier. « Bloquer, déplacer, beaucoup d’autres détails. Mais, il vient de passer une journée incroyable pour nous.

Quoi qu’il en soit, Wells est prêt à partir. Wells a été utilisé comme arrière pendant le match WW South.

« J’ai été en quelque sorte l’ailier serré et le secondeur en grandissant », a déclaré Wells. «J’étais secondeur en deuxième année. En allant à ma première année, j’ai été transféré à l’extrémité serrée; J’étais surtout serré.

« Je trouve ça amusant de bloquer les gars », a déclaré Wells. « J’aime bien ce genre de choses », a déclaré Wells. « Je ferai tout ce que l’entraîneur me demandera. Je m’en fiche [the] projecteur. Je n’ai jamais vraiment été sous les projecteurs de toute ma vie. »