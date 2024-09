Ty Pinkins, candidat démocrate au Sénat américain, est en colère contre le Parti démocrate. Voici pourquoi

Ty Pinkins, le challenger démocrate du sénateur républicain américain Roger Wicker, est mécontent du manque de soutien du Parti démocrate national, selon lui.

L’équipe de Pinkins a déclaré dans un courriel adressé au Clarion Ledger mardi que Pinkins n’était pas satisfait du manque d’efforts du parti pour soutenir sa candidature et a déclaré que les démocrates du Mississippi perdaient désormais des millions de dollars provenant de la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris pour éliminer les candidats dans tout le pays.

« Nous avons appris que la campagne de Harris alloue un montant sans précédent de 25 millions de dollars aux dépenses électorales locales, mais aucun de ces fonds n’est dirigé vers le Mississippi pour soutenir les candidats locaux », indique le courriel.

Le courrier électronique de Pinkins exprimait également le manque de soutien du représentant américain Bennie Thompson, D-Dist. 2, qui a refusé de commenter le courrier électronique.

Le président du Parti démocrate du Mississippi et représentant de l’État, Cheikh Taylor, D-Starkville, a déclaré jeudi au Clarion Ledger que même s’il comprenait la position de Pinkins, le Mississippi n’était pas un État clé et les fonds que le DNC donne aux candidats sont nécessaires ailleurs.

« Cet argent sera destiné à l’ensemble du pays, mais ce n’est pas un État clé », a déclaré Taylor. « Nous espérons être un État pivot dans les quatre prochaines années. Ty Pickens est un excellent candidat… En tant que candidat (à un poste d’État), je comprends la frustration. »

Ty Pinkins parle des problèmes liés à l’échec depuis des décennies de l’installation des pompes Yazoo pour atténuer les inondations lors d’une assemblée municipale à Rolling Fork le 24 août 2022. La campagne de Pinkins a déclaré au Clarion Ledger par courrier électronique qu’il n’était pas satisfait du Parti démocrate national et de Bennie Thompson.

Taylor a déclaré qu’il espérait aider Pinkins avec une subvention de 300 000 $ du DNC qui paiera les nouveaux membres du personnel du parti d’État et le marketing de campagne pour les trois candidats de l’État, y compris Pinkins et d’autres candidats démocrates, Diane Black, qui se présente contre Trent Kelly dans le district 1, et Thompson, qui fait face au républicain Ron Eller.

« J’espère que d’une manière ou d’une autre, très rapidement, ce récit changera et que nous pourrons aller de l’avant et assurer la victoire pour ce siège au Sénat américain », a déclaré Taylor, soulignant à quel point l’argent pourrait être utile à l’État.

Taylor a déclaré que l’argent contribuerait aux efforts visant à transformer le Mississippi en un État plus propice à la bataille, en créant davantage de postes dans des domaines clés pour défendre les intérêts du parti. Les bénéficiaires de la subvention seront annoncés plus tard ce mois-ci, a déclaré Taylor.

Au cours du cycle électoral de 2023, le parti d’État devait recevoir jusqu’à 250 000 $ de don du DNC, mais en raison de l’instabilité causée par l’ancien président du parti Tyree Irving, qui a ensuite été évincé de son poste et remplacé par Taylor, cet argent n’est jamais arrivé.

Quant à savoir si ces fonds, s’ils étaient attribués au Parti démocrate du Mississippi, pourraient aider Pinkins à surmonter la difficulté avec Wicker, Taylor a déclaré que quoi qu’il arrive, la récente ascension de la vice-présidente Kamala Harris au poste de candidate démocrate pour affronter le candidat républicain et ancien président Donald Trump, fera émerger d’autres démocrates comme Pinkins.

Pinkins avait initialement accepté de répondre à d’autres questions sur les déclarations initiales de sa campagne, mais n’avait pas été en mesure de répondre avant l’heure de mise sous presse.

Depuis 2023, Pinkins a récolté environ 499 333 $ et dépensé 447 374 $, ce qui lui laisse environ 52 106 $ en espèces disponibles, selon les données de la Commission électorale fédérale. Une grande partie de cette collecte de fonds provient d’Act Blue, un groupe d’action politique national, ou PAC, visant à soutenir les candidats démocrates.

En comparaison, Wicker a récolté 6,1 millions de dollars en contributions et transferts d’autres comités et dépensé plus de 5 millions de dollars. Wicker dispose de 3,6 millions de dollars en espèces, ce qui comprend les fonds qu’il a collectés avant 2023.

Aucun des candidats n’a reçu directement d’argent de la part de leur parti d’État ou national, selon les documents déposés auprès de la FEC jusqu’au 30 juin.

Les données de sondage de The Hill, un site Web d’informations et de données politiques, indiquent que Wicker a 99 % de chances de conserver son siège au Sénat.

Grant McLaughlin couvre le gouvernement de l’État pour le Clarion Ledger. Vous pouvez le contacter à [email protected] ou au 972-571-2335.

Cet article a été publié à l’origine sur Mississippi Clarion Ledger : Le candidat au Sénat du Mississippi ne se sent pas soutenu par le DNC, Bennie Thompson