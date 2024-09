Ty Emberson est-il un « 4 » ou un « 5 » pour les Oilers d’Edmonton

9. Quelqu’un d’autre est nerveux à l’idée que nous n’ayons pas encore vu Darnell Nurse en jeu ? Même si le club a été plus que franc à son sujet et a déclaré que Nurse ne jouerait pas au début ? Ouais, je doute que je sois seul. Et dire qu’ils comptent sur une saison de rebond de la part de Nurse serait un euphémisme.

6. Il n’est pas particulièrement inhabituel qu’un jeune joueur se présente et impressionne au début d’un camp d’entraînement de la LNH. Mais il n’est pas courant que ces gars-là continuent de s’améliorer à mesure que la concurrence devient plus rude. C’est à ce moment-là qu’ils commencent généralement à s’estomper. Mais ce n’est pas le cas de Sam O’Reilly. Les Oilers sont une équipe différente dans un endroit différent de celui d’il y a 5 ans. Ils n’ont pas besoin de recrues comme O’Reilly pour venir jouer à Edmonton cette saison et je ne pense toujours pas qu’il le fera. Mais il a certainement de grands instincts.

7. Il m’a semblé que Calvin Pickard avait peut-être attrapé le poteau avec sa tête lors de cette collision en première période samedi soir et n’était pas revenu. Précaution qu’on espère. Le vétéran Pickard a été une révélation pour ce club la saison dernière. Cette année, l’écart de but pour cette franchise du n°1 au n°3 est encore plus grand. Pickard était toujours en cours d’évaluation hier soir. Croisez les doigts.

8. Après avoir regardé ses précédentes sorties au camp d’entraînement, je me rappelais « n’accordez pas trop d’importance au jeu d’un vétéran au début du camp » à cause des performances de Derek Ryan. Mais samedi, il était le Derek Ryan auquel je m’attendais. Et cette passe sur le but de Mattias Ekholm était formidable.

5. Un gars qui serait encore considéré comme une recrue s’il jouait pour les Oilers cette saison serait Raphaël Lavoie. Le grand ailier a inscrit un très beau but contre Seattle samedi. Voir Lavoie avec un « vrai » centre de la LNH pendant plus de 40 matchs serait intriguant. Ce genre de libération est alléchant et il a bien utilisé sa taille. Mais les trois premières lignes sont définies. Et je ne suis pas sûr que la boîte à outils de Lavoie soit adaptée au travail de quatrième ligne. Son temps de penalty dans la AHL a été de courte durée. Malheureusement pour Lavoie, dans de nombreux soirs, cela pourrait donner lieu à seulement cinq, voire six minutes de TOI.

2. J’ai vu une certaine séparation entre Noah Philp et les autres attaquants en lice pour cette position d’attaquant 12-13-14 avant samedi soir. Et j’ai senti cet écart se creuser face à Seattle. Philp a marqué un but formidable sur une belle passe de la tête de Mattias Ekholm. Il avait une fiche de 9-2 lors des mises en jeu. Et il ressemblait à un tueur à gages compétent contre une équipe du Kraken composée d’environ 10 habitués de la LNH. N’en doutez pas, Philp a besoin de PK pour faire partie de cette équipe. À cet égard, lui et Raphaël Lavoie se trouvent dans des circonstances similaires. Mais quelle histoire Philp s’annonce, après avoir raté une année entière de hockey. L’entraîneur-chef Kris Knoblauch a répondu après le match à une question de Mark Spector de SportsNet quant à savoir si Philp avait dépassé les attentes jusqu’à présent, surtout dans ce contexte, avec la déclaration « Oui, ce serait une évaluation juste. »

3. Les blessures de Drew Doughty et Patrik Laine pendant la saison hors-concours ont alimenté les arguments de ceux qui se plaignent que le calendrier des camps d’entraînement de la LNH est trop long. Mais relier ces deux choses me semble un peu pratique. Ces joueurs auraient tout aussi bien pu être blessés lors d’une pré-saison de quatre matchs. La même blessure pourrait survenir lors du premier match de la campagne régulière. Quand les blessures sont survenues, c’est juste de la malchance. Comme je l’ai déjà expliqué, les jeux supplémentaires de septembre donnent aux joueurs de bulles une précieuse opportunité supplémentaire de se rendre en octobre. Et cela donne également aux équipes des portes supplémentaires dont, en tant que pro-business, j’en vois la valeur. De plus, les clubs contrôlent la quantité de jeu de leurs stars.

1. Aussi amusant que de regarder l’histoire de Noah Philp, je prétends que la bataille d’alignement la plus importante au camp d’entraînement des Oilers d’Edmonton est pour la 2e place. Il est plus facile de protéger un joueur en attaque qu’en défense. Et ce 2RD est un endroit sur la ligne bleue est presque impossible pour abriter quelqu’un. Et juste pour être clair, il ne s’agit pas des Oilers d’Edmonton. Tout club dans une ligue aussi bonne a besoin que ces joueurs mangent des minutes contre une concurrence plus rude. En lisant les feuilles de thé, les Oilers ont écrit le nom de Ty Emberson sur cette partie de leur carte d’alignement… certainement au crayon sinon au stylo. Le joueur de 24 ans peut-il intervenir et gérer le même TOI contre le même niveau de joueurs que Cody Ceci ? Ceci est devenu un peu un fouet à Edmonton. Mais dans mes livres, Ceci était sous-estimée dans cette ville. Le remplacer ne sera pas si facile. Et rappelez-vous : Emberson n’a qu’un échantillon de 30 matchs pour gérer ce niveau de compétition dans la LNH pendant plus de 18 minutes par soir.

Un bon exemple : Brett Kulak. Un bon joueur de la LNH qui a été très bon pour les Oilers depuis son arrivée dans l’équipe de sa ville natale. Et il a été particulièrement fort en séries éliminatoires ici. Je suis un grand fan de lui. Et Kulak est un vétéran de près de cinq cents matchs dans cette ligue. Pourtant, si vous demandez à Kulak de jouer dans le deuxième duo plus longtemps qu’un certain temps, cela se voit. Ce n’est pas tout à fait le même joueur. Kulak est ce qu’il est… un « 5 ». Et un bon en plus. Et c’est d’un joueur fiable et légitime de la LNH dont nous parlons.