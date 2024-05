Txiki Begiristain reçoit un double coup de pouce pour le mercato estival de Man City

Lorsque Manchester City avait besoin d’un vainqueur lors des derniers matches, ils ont trouvé une source improbable.

Josko Gvardiol, un défenseur central de 77,5 millions de livres sterling l’été dernier, a mis derrière lui quelques mois de performances peu convaincantes à l’arrière gauche pour marquer cinq buts en sept matches. Tout le monde attend toujours avec impatience de voir ce que le jeune Croate peut faire en tant que défenseur central, mais il a été une révélation dans un rôle différent pour pousser les Bleus vers le titre.









L’ascension de Gvardiol a été célébrée à travers le club et reflète bien Txiki Begiristain et l’équipe de recrutement. Le prix s’est rapproché d’un record du monde pour un défenseur et cela impose un examen plus minutieux au joueur, mais il semble déjà en avoir fait suffisamment pour que les honoraires semblent équitables.

Jeremy Doku a également joué un rôle important dans la quête du titre de City. Le Belge a parcouru un long chemin depuis ses débuts timides contre Fulham et s’est réjoui d’être utilisé comme remplaçant d’impact en seconde partie de saison.

Qu’il s’agisse d’endiguer la tempête de Liverpool à Anfield ou de constituer une menace plus constante dans le tiers adverse, Doku a appris à faire valoir son talent incontestable dans les dernières parties des matches pour garantir que City termine en force. Les discussions avec Pep Guardiola ont aidé, et si Gvardiol a contribué à donner à City la plate-forme pour sa cage inviolée contre les Spurs, c’est Doku qui a remporté le penalty crucial à la fin du match pour permettre à l’équipe de respirer dans le temps additionnel.

Le rôle de Doku pourrait bien grandir dans les années à venir, mais voici un autre jeune talent qui mérite le prix pour lequel il a été recruté. Ce n’était pas sans risque de dépenser 55 millions de livres sterling pour un joueur dont le produit final pouvait encore s’améliorer, mais le joueur de 21 ans a relevé le défi.

Après des années de recrutement exceptionnel, le jury s’est penché sur l’été dernier pendant une grande partie de la saison : pour tenter de faire face à la perte d’Ilkay Gundogan et de Riyad Mahrez, Gvardiol, Doku, Matheus Nunes et Mateo Kovacic ont-ils été suffisants ? Kovacic était le moins cher et le plus fiable, mais des points d’interrogation subsistent sur le reste.





Gvardiol et Doku répondent maintenant à ces questions et, étant donné que les deux joueurs les plus chers ont signé, cela fait pencher l’examen de la dernière fenêtre vers une évaluation favorable. City a acheté des joueurs d’avenir qui ont pu avoir un impact important dès leur première saison.

Nunes reste la exception, un joueur avec un gros potentiel mais qui n’a pas réussi à montrer la cohérence nécessaire pour jouer au milieu de terrain de City. Avec des doutes sur Bernardo Silva et, dans une moindre mesure, Kevin De Bruyne pour la saison prochaine, le milieu de terrain semble être la zone clé de Begiristain cet été.

Ils peuvent cependant se diriger vers la fenêtre stimulés en voyant les fruits de leurs efforts précédents, en voyant la preuve qu’ils sont toujours capables de choisir des joueurs pour améliorer non seulement l’équipe mais l’équipe.