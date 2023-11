Two One Five Entertainment de Questlove vend sa participation dans North Road de Peter Chernin – date limite

Projecteur

Les dépenses de Peter Chernin se poursuivent.

The North Road Company, l’ancien patron de la Fox, a investi et acquis une participation « significative » dans Two One Five Entertainment, la société de production fondée par Questlove et Black Thought of The Roots.

L’accord comprend une participation au capital, un financement de projet et un soutien pour faire évoluer l’entreprise sur du contenu scénarisé et non scénarisé.

La société est à l’origine d’un documentaire primé aux Oscars Summer of Soul (… Ou, Quand la révolution ne pouvait pas être télévisée), qui a été réalisé par Questlove et racontait l’histoire du légendaire festival culturel de Harlem de 1969. D’autres projets, dont La Ligueréalisé par Sam Pollard, sur la Negro Baseball League, Descendantqui raconte les histoires des descendants des survivants du Clotilda, le dernier navire qui transporta des esclaves africains vers les États-Unis, réalisé par Margaret Brown et produit avec Higher Ground Productions des Obama, et un documentaire réalisé par Questlove pour Hulu sur Sly et la Pierre Familiale.

La North Road Company met à profit ses fonds ; il a reçu 800 millions de dollars l’année dernière, dont 500 millions de dollars de Providence Equity Partners et 300 millions de dollars de financement par emprunt d’Apollo Advisors, par l’intermédiaire de ses filiales gérées, ainsi que 150 millions de dollars supplémentaires plus tôt cette année de la Qatar Investment Authority.

La société a été créée l’année dernière et regroupe Chernin Entertainment, les actifs américains de Red Arrow Studios, dont L’amour est aveugle le producteur Kinetic Content et l’entreprise non scénarisée Words + Pictures de Connor Schell.

Plus tôt cette année, il a investi dans Omaha Productions de Peyton Manning et dans le producteur turc Karga Seven Pictures.

Cet été, l’ancien patron de Showtime, David Nevins, a été embauché au poste de PDG.

« Construire notre société de production Two One Five a été une priorité majeure et le prochain chapitre de l’évolution créative pour Tarik et moi. Même si nous avons connu du succès jusqu’à présent, trouver un investisseur et un partenaire stratégique comme North Road aura un impact immédiat sur notre entreprise, car leurs capacités de production supérieures nous aideront à augmenter considérablement notre production. De plus, le capital qu’ils engagent nous offre la flexibilité nécessaire pour financer de manière indépendante des idées créatives, développer notre équipe de direction et véritablement développer l’entreprise », a déclaré Ahmir « Questlove » Thompson.

Nevins a ajouté : « Questlove et Black Thought sont depuis longtemps non seulement des musiciens emblématiques, mais aussi des phares pour le talent. Ce sont des visionnaires qui sont à l’origine de certaines des histoires les plus marquantes sur la musique et la culture noire et sur la manière dont elles ont façonné l’Amérique. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe créative aussi unique alors qu’elle entre dans sa prochaine phase de croissance, en la soutenant alors qu’elle poursuit son excellent parcours dans le domaine de la non-fiction et saisit l’opportunité d’obtenir un succès similaire dans le cinéma scénarisé, la télévision et au-delà. »

Questlove, Black Thought, The Roots et Two One Five sont tous représentés par le manager de longue date Shawn Gee et WME. L’accord a été négocié par ACF Investment Bank.