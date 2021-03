«Van Gogh aurait pris 20 selfies par jour. Sylvia Plath n’aurait envoyé à ses amants que des émojis aux yeux de cœur quand elle manquait de mots. Andy Warhol aurait eu le compte Vine le plus étrange du monde », a écrit la poète BE Fitzgerald dans son poème«L’art est un statut Facebook à propos de vos vacances d’hiver», Qui est par la suite devenu viral sur Internet au début des années 2010. Alors que le poème expliquait pourquoi les médias sociaux doivent cesser d’être vilanisés, près d’une décennie plus tard, en 2021, nous avons une nouvelle tendance Twitter qui reprend les mêmes conditions humaines que les anciennes légendes du passé, comme les poètes, les artistes, les musiciens et même historiquement. les gens célèbres auraient aimé s’ils avaient vécu dans les temps modernes.

