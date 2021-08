Twitterati impressionné par la transformation « Bellbottom » de Lara Dutta

Depuis la sortie de la bande-annonce d’Akshay Kumar avec « Bellbottom » mardi, tout ce dont les utilisateurs des médias sociaux parlent, c’est de Lara Dutta et de sa transformation dramatique pour essayer le rôle de l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi dans le prochain film.

Thriller d’espionnage se déroulant en 1984, la bande-annonce pleine d’adrénaline de Bellbottom rend justice au buzz autour du film et promet une aventure épique pleine d’action de classe mondiale, de butin rétro, une musique de fond à couper le souffle, des valeurs de production massives et le film d’Akshay Kumar. personnage d’action à son meilleur.

Et tandis que la bande-annonce a peut-être écrit un blockbuster partout, le look de Lara Dutta, 46 ans, dans le rôle d’Indira Gandhi a suscité l’intérêt des fans pour le film et a laissé les internautes émerveillés par l’ancienne reine de beauté, et à juste titre.

Lara Dutta est agréablement méconnaissable dans la bande-annonce de Bell Bottom. Son maquillage, sa modulation de voix et son langage corporel, tout est au rendez-vous.

Peu de temps après la sortie de la bande-annonce, #LaraDutta a commencé à faire des tendances sur Twitter et a acquis l’une des premières places de la section des tendances mardi soir.

« OMG… c’est Lara Dutta, notre Miss Univers. Elle a réussi… avec impatience ce film », a tweeté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit : « Est-ce Lara Dutta ? Méconnaissable ». « Mon Dieu ! C’est Lara Dutta ! » s’est exclamé un utilisateur de Twitter.

Pas seulement Lara, les internautes ont même félicité le créateur pour son travail fantastique et ont déclaré que le travail de niveau supérieur méritait déjà un prix.

Jetez un œil à certains des tweets :

OMG est-elle #LaraDutta ?? méconnaissable… maquillage de niveau supérieur… la maquilleuse mérite un prix pour ce travail exceptionnel… pic.twitter.com/iuE32y5E50 – (@ohnadaanparinde) 3 août 2021

Lors du lancement de la bande-annonce, Lara a déclaré qu’il lui suffisait d’un appel pour qu’elle monte à bord pour jouer Indira Gandhi. « Je joue Mme Indira Gandhi dans le film. C’est moi. Tout ce qu’il a fallu, c’est un appel et ils ont dit que Lara ce film était en cours et que nous lançons le casting pour le rôle d’Indira Gandhi. C’est tout ce qu’il a fallu, avant même que j’entende le script. Mais oui, bien sûr, il y a une grande responsabilité lorsque vous dépeignez quelqu’un qui est une figure emblématique comme elle. «

« Comme vous le savez tous, le film traite d’une situation de détournement qui s’est produite pendant son mandat. Compte tenu des événements dramatiques qui se déroulaient, c’était quelqu’un qui était extrêmement centré et pas vraiment enclin au drame. Il était donc important de la représenter dans cette forme. J’ai passé un bon moment. Il y a eu beaucoup de devoirs et de recherches derrière. Mais c’était une opportunité d’une vie dont je suis reconnaissante », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, ce vedette d’Akshay Kumar, dont la sortie sur grand écran est prévue le 19 août, est prêt à régaler le public dans un format 2D et 3D. Alors que la nouvelle de la sortie en salles du film a applaudi l’industrie ainsi que le public, la bande-annonce a élevé le niveau d’excitation des fans de plusieurs crans. Le drame d’espionnage tant attendu semble prêt à raviver la fortune de l’industrie cinématographique et à redynamiser la magie du grand écran !