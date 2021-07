Twitterati douche l’amour sur la bande-annonce de Bhuj The Pride of India d’Ajay Devgn, appelez cela un «spectacle» | Films Actualités

New Delhi: La bande-annonce de « Bhuj: The Pride of India » avec Ajay Devgn et Sanjay Dutt est sortie lundi 12 juillet et a laissé les fans attendre la sortie prochaine du drame patriotique à indice d’octane élevé.

Le film se déroule en 1971 lorsque l’Inde est entrée en guerre avec le Pakistan. La bande-annonce de 3 minutes 22 secondes regorge d’action et éveillera sûrement votre côté patriotique.

Twitterati a déversé son amour sur la bande-annonce. Voici quelques-unes de leurs réactions.

#BhujThePrideOfIndia s’annonce comme un spectacle total Ce film méritait bien une sortie en salles.. Hâte de voir le film pic.twitter.com/NZwM5A4Vwz – (@Ranbir_Filmic) 12 juillet 2021

#BhujThePrideOfIndia

La bande-annonce est phénoménale

La meilleure bande-annonce de ces derniers temps. Chaque cadre a l’air extraordinaire.#Bhuj était facilement un film 300cr s’il n’était pas traité avec OTT.

Messe Maharaja @ajaydevgn Est de retour

En action.

Beaucoup d’amour des fans de Salman Khan #AjayDevgn pic.twitter.com/FKMnLazuBE — (Limit lagi hai ) (@salmanbatmann) 12 juillet 2021

Quelle année de dialogue

Chair de poule aa gye#BhujThePrideOfIndia RT si tu aimes la bande annonce de BHUJ pic.twitter.com/1UoC2bVYRG – ARMAAN (@AtheistArmaan) 12 juillet 2021

One Word Review Superbe bande-annonce #BhujThePrideOfIndia

Félicitations pour toute l’équipe Après avoir vu cette bande-annonce pic.twitter.com/bqoVHTUCHm – Raja Babu #Filhaal2Mohabbat libéré (@Raja_Ak_Addict) 12 juillet 2021

‘Bhuj: The Pride of India’ met en vedette Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Nora Fatehi et Sharad Kelkar, en plus d’Ajay et Sanjay. Le film devrait sortir sur Disney plus Hotstar le 13 août, deux jours avant le jour de l’indépendance. Le film est produit par T-Series et Ajay Devgn Films. Abhishek Dudhaiya, Raman Kumar, Ritesh Shah et Pooja Bhavoria sont les scénaristes du film.