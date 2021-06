Twitterati divisé sur les allégations contre l’acteur

L’arrestation de l’acteur Pearl V Puri dans une affaire de viol sur mineur a choqué ses fans et amis. Alors que beaucoup ont manifesté leur soutien à l’acteur, notamment des célébrités de la télévision comme Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Surbhi Jyoti et Arjun Bijlani, Nia Sharma, entre autres, qui qualifient les accusations de fausses et sans fondement, il y a une section de personnes qui croient que toutes les preuves indique que l’acteur est coupable.

Le 5 juin, la productrice et amie de Pearl V Puri, Ekta Kapoor s’est rendue sur son compte Instagram pour montrer son soutien à l’acteur et a déclaré qu’elle avait des notes vocales de la mère de la victime prouvant que les accusations de viol contre Pearl V. Puri étaient fausses.

Des personnes soutenant l’acteur ont demandé justice pour lui.

Un utilisateur a écrit : « Encore un autre exemple montrant à quel point il est facile de se retrouver piégé dans #FalseCase »,

Les personnes qui pensent que Pearl est coupable du crime ont partagé DCP, la vidéo de Sanjay Kumar Patil dans laquelle il dit qu’il existe des preuves contre l’acteur pour viol.

Un utilisateur a écrit : « Je le connais, il ne peut pas le faire » est la chose la plus infondée que vous puissiez dire. Vous ne savez jamais ce qu’il y a à l’intérieur d’une personne jusqu’à ce qu’elle décide de vous le montrer. Les célébrités peuvent vraiment passer au second plan, jusqu’à ce que le jugement soit rendu et que les deux parties soient entendues.

Un autre utilisateur a déclaré: «Le problème avec les femmes qui publient des photos avec un agresseur et fournissent leurs certificats de personnalité est que le même homme pourrait être gentil avec vous et pas gentil avec quelqu’un qui est vulnérable ou quelqu’un qu’il pense être en dessous de lui. Ce n’est pas si difficile à comprendre, n’est-ce pas ? »

Voici la vidéo du DCP de la police de Mumbai où il dit que les accusations contre Pearl ne sont pas fausses.

Pearl V Puri a été arrêté le vendredi 4 juin par la police de Waliv et de Mumbai pour avoir violé une mineure. Selon la police de Mumbai, une affaire a été enregistrée contre lui en vertu de l’article 376 de l’IPC et de la loi POCSO (Protection des enfants contre les infractions sexuelles) 4, 8, 12, 19 et 21. Selon le poste de police de Waliv, la famille de la victime avait s’est plaint que Puri aurait agressé et violé la jeune fille, il y a environ deux ans.