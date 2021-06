New Delhi: Vendredi 18 juin, les fans ont pu assister à une autre facette de l’acteur sudiste Dhanush dans sa dernière sortie « Jagame Thandhiram » sur Netflix. L’acteur de renom a joué le rôle d’un gangster nomade dans le film. Il s’associe à un groupe mafieux mondial à Londres, mais plus tard, il est en conflit avec son allégeance.

Les critiques ont loué le film pour ses séquences d’action, sa capacité à explorer les thèmes réfléchis des changements culturels, de la xénophobie et du sens du « chez-soi ».

Dès la sortie du film sur Netflix à 12h30 IST, Twitteratis a commencé à publier ses critiques, premières réflexions, observations sur le film. Beaucoup étaient impressionnés par le film le qualifiant de brillant. Cependant, d’autres l’ont qualifié de » montre unique » et ont critiqué le film pour un » complot prévisible « .

Découvrez leurs critiques sur le film:

Mon avis final : 3/ 5. Aucun regret d’avoir regardé. Si vous êtes du genre à analyser de manière critique les films avec des scènes informatives / éducatives dans le monde de l’imagination, vous pourriez apprécier le voyage Merci. #JagameThandhiram#Suruli – HBD Ammu Baby Xie (@Sunshine2U1716) 18 juin 2021

Fini de regarder

Histoire divertissante et de fond bien gérée Il y a un certain décalage avec la lecture de l’écran dans la première moitié du divertissement mathapadi kaga une fois pakkalam Juste du divertissement kaga pakkalam pas très impressionnant Le BGM de SANA est fantastique @dhanushkraja #JagameThandhiram https://t.co/Y8P7mdbZ2x – Karthik Ravichandran (@itsKarthikRavi) 18 juin 2021

Sans doute le film #JagameThandhiram Est-ce le chef-d’œuvre de l’équipe de tournage, un tel film de sensation, et une fois de plus @dhanushkraja preuve qu’il est un artiste gud. @Musique_Santhosh phaaa manusan debout dans RR, côté @karthiksubbaraj nous allons essayer pic.twitter.com/bwmTlgp192 – Navamani Thangadurai (@navamanitdurai) 18 juin 2021

Cependant, certains téléspectateurs attendaient plus du film et n’étaient pas ravis de l’acteur.

Globalement : Il peut être regardé une fois. Le flop principal du film est la « masse » répétitive continue et les scènes de violence qui n’ont servi à rien. Score BGM par @Musique_Santhosh était un régal absolu. Clair, bruyant et chaotique. #JagameThandhiram#Suruli – HBD Ammu Baby Xie (@Sunshine2U1716) 18 juin 2021

Dhanush, je suis désolé de dire que ce film est l’un des pires et des mauvais scénarios que j’ai vu cette année……karthik je suis tellement déçu mon frère ce n’est pas toi…votre réalisation n’est pas celle-ci.. .veuillez ne pas répéter cela, désolé c’est un pire film Jagame Thandhiram – Muralibabu (@Muralib76135565) 18 juin 2021

Jagame Thandhiram aurait pu être meilleur, c’était un bon début et plus tard est devenu traînant et ennuyeux. Un autre film typiquement indien où le héros ne se fait pas tirer dessus dans une fusillade ! – DevarajahSelvarajah (@devagaga) 18 juin 2021

#JagameThandhiram Faire du bien, Immigrant Matter, c’est bien, Dhanush a bien joué son rôle.

Montre unique 3.5 – DUNDU (@dundu_vr) 18 juin 2021

Jagame Thandhiram est un film de gangster de comédie d’action, écrit et réalisé par Karthik Subbaraj. Il a été et produit par S Sashikanth et Ramachandra de YNOT Studios, avec Reliance Entertainment.

Le film met en vedette Dhanush, Aishwarya Lekshmi et James Cosmo, avec Joju George et Kalaiyarasan dépeignent des rôles de soutien. Il marque également les débuts au cinéma indien de James Cosmo.