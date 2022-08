Twitter, Zoom, Palo Alto Networks, Macy’s et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

Zoom vidéo – Zoom a chuté de plus de 14 % après avoir raté les estimations de revenus du trimestre précédent en raison d’un dollar fort. La société de vidéoconférence a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année dans un contexte de ralentissement de la croissance des revenus.

Twitter – Les actions du réseau de médias sociaux ont chuté de 6 % après qu’un lanceur d’alerte de la société a déposé des plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission, de la Federal Trade Commission et du ministère de la Justice alléguant des « lacunes extrêmes et flagrantes de Twitter » liées à la confidentialité, à la sécurité et à la modération du contenu.

Palo Alto Networks – Les actions de Palo Alto Networks ont bondi de 11% après que la société a annoncé un bénéfice battu lundi, grâce à une forte facturation en hausse de 44% au cours du trimestre. La société de cybersécurité a également relevé ses prévisions trimestrielles et annuelles, renforcé son programme de rachat et annoncé l’approbation d’une division d’actions 3 pour 1.

Macy’s – Les actions du grand magasin ont augmenté de plus de 4% après que le détaillant a annoncé un bénéfice et des revenus au deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes. Macy’s a également indiqué que son marché numérique, annoncé l’année dernière, serait lancé dans les semaines à venir. Cependant, la société a réduit ses prévisions pour l’année complète, affirmant qu’elle prévoyait une détérioration des dépenses de consommation en articles discrétionnaires tels que les vêtements, ce qui entraînerait de fortes démarques pour retirer les articles des étagères.

Dick’s Sporting Goods – Les actions ont grimpé de 2% après que le détaillant d’articles de sport ait dépassé les estimations de bénéfices et de revenus dans ses résultats du deuxième trimestre et ait également relevé ses perspectives financières pour l’année entière.

Medtronic – Les actions de Medtronic ont chuté de 3,4 % malgré une baisse des revenus et des bénéfices au cours du dernier trimestre. Le fabricant de dispositifs médicaux a déclaré que ses revenus avaient chuté il y a un an, car il était aux prises avec des contraintes de chaîne d’approvisionnement.

JD.com — Les actions de la société de commerce électronique basée en Chine ont augmenté de 3,8 % après que la société ait dépassé les attentes des analystes en termes de chiffres d’affaires et de résultats au cours du dernier trimestre. JD.com a également déclaré que les comptes clients actifs annuels avaient augmenté de 9,2 %.

XPeng – XPeng a chuté de 8,8 % après avoir enregistré une perte plus importante que prévu au trimestre précédent. La société de véhicules électriques basée en Chine a dépassé les attentes en matière de revenus, mais a déclaré que les livraisons avaient presque doublé par rapport à la période de l’année précédente.

JM Smucker – Les actions de la société de produits alimentaires ont augmenté de plus de 3 % mardi après que les bénéfices ajustés de JM Smucker au premier trimestre aient dépassé les attentes à 1,67 $ par action. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 1,27 $ par action. Les revenus étaient en ligne à 1,87 milliard de dollars. Le rythme des gains est survenu malgré un succès du rappel du beurre de cacahuète Jif

Grocery Outlet Holding – Les actions de la chaîne d’épiceries discount ont perdu 4 % après avoir été rétrogradées par Morgan Stanley à sous-pondérées à poids égal. La société a cité des inconvénients pour les estimations de Grocery Outlet Holding pour 2023 et pas autant pour ses estimations de 2022. Le titre a également déjà bondi de plus de 40 % cette année.

Pinduoduo – Le titre de commerce électronique a bondi de 6,2% au milieu des nouvelles selon lesquelles il se préparerait à lancer une plate-forme internationale de commerce électronique le mois prochain ciblant l’Amérique du Nord.

– Carmen Reinicke, Yun Li, Sarah Min, Tanaya Macheel, Jesse Pound et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage.