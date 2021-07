Twitter Yeets Flottes

Les flottes ne sont plus. Les Tweets en voie de disparition que Twitter a lancés pour la première fois il y a un peu plus d’un an n’ont jamais été pris en compte et l’entreprise met fin à leur course.

Dans un article de blog En annonçant la nouvelle, Twitter a déclaré qu’ils « n’ont pas vu d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets comme nous l’espérions ». Lorsque le 3 août arrivera, vous ne pourrez plus flotter.

Si vous espériez que cela signifiait que vous regagneriez cet espace vide en haut de votre flux Twitter qui était réservé aux flottes, ne vous énervez pas. Twitter utilise également cela espace pour sa fonctionnalité Espaces, que je ne suis pas sûr que quiconque utilise. Ce n’est peut-être pas vrai, mais aucune des personnes que je suis ne les héberge jamais, donc je n’ai pas encore vu d’espace disponible pour rejoindre. Cette partie supérieure de Twitter pour moi reste pour toujours vide et un gaspillage.

Twitter a dit qu’ils prendraient certaines des fonctionnalités multimédias des flottes que les gens utilisaient et essaieraient de les incorporer dans l’outil multimédia et le compositeur habituels, donc les flottes n’étaient pas un échec complet.

Quelqu’un de la flotte ?