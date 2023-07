Twitter/X de Musk menace de poursuites contre une organisation à but non lucratif qui étudie le discours de haine

Le dernier adversaire légal d’Elon Musk : une organisation à but non lucratif qui étudie les discours de haine et la désinformation sur les réseaux sociaux.

Le 20 juillet, X Corp., anciennement connu sous le nom de Twitter, a envoyé une lettre au Center for Countering Digital Hate, ou CCDH, menaçant de poursuivre l’association de recherche britannique à but non lucratif. Il a allégué que le CCDH avait fait « des affirmations incendiaires, scandaleuses et fausses ou trompeuses à propos de Twitter » et a suggéré qu’il conspirait « pour chasser les annonceurs de Twitter en diffamant l’entreprise et son propriétaire ».

La lettre fait suite à une recherche du CCDH publiée en juin, qui a étudié la propagation du discours de haine sur la plateforme de médias sociaux depuis le rachat de Musk. Dans un rapport examinant 100 comptes différents abonnés à Twitter Blue, le CCDH a constaté que X Corp. n’avait pas agi sur 99% de haine posté par les abonnés et demandé si l’algorithme de la plate-forme de médias sociaux stimulait les « tweets toxiques ».

D’autres recherches du CCDH ont révélé que l’entreprise de médias sociaux n’a pas agi sur 89% des discours de haine anti-juifs et 97% des discours de haine anti-musulmans sur la plateforme.

Un porte-parole de X n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce mois-ci, Musk a déclaré que les flux de trésorerie de la plateforme de médias sociaux restaient négatifs au milieu d’une baisse de près de 50 % des revenus publicitaires.

Dans un communiqué, Imran Ahmed, PDG du CCDH, a déclaré que les actions de Musk tentent de « faire taire les critiques honnêtes et les recherches indépendantes ».

« Les annonceurs fuient sa plateforme pour une raison claire : Elon Musk a soutenu la prolifération de la haine et du racisme dessus, et il ne se soucie pas de l’arrêter », a déclaré Ahmed, ajoutant : « Ce devrait être la dernière fois que quelqu’un ose affirment que Musk est un « absolutiste de la liberté d’expression ». «

La lettre de X Corp. au CCDH fait partie d’une poignée de menaces ou d’actions légales de la part de l’entreprise au cours des derniers mois.

En mai, X Corp. a envoyé une lettre à Microsoft Le PDG Satya Nadella alléguant que le géant de la technologie a abusé de son accès aux données de Twitter et les a utilisées « à des fins et à des fins non autorisées ». En juillet, la société a menacé de poursuivre Meta pour sa nouvelle application Threads, alléguant « un détournement systématique, délibéré et illégal des secrets commerciaux et d’autres propriétés intellectuelles de Twitter ». Toujours en juillet, X Corp. a intenté une action en justice contre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, le cabinet d’avocats d’entreprise qui a empêché Musk de se retirer de son rachat de 44 milliards de dollars sur Twitter.