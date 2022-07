Twitter, Wynn Resorts, Lululemon, Nio et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Twitter – Les actions de la société de médias sociaux ont chuté de plus de 8 % après qu’Elon Musk se soit retiré de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. Musk a allégué que Twitter avait sous-estimé le nombre de spambots sur la plate-forme. Les deux parties sont probablement prêtes pour une bataille judiciaire prolongée, et Musk pourrait également être confronté à payer des frais de rupture de 1 milliard de dollars.

Actions de casino – Les actions de Wynn Resorts et de Las Vegas Sands ont plongé de 9,4% et 8,8%, respectivement, après que Macao a inauguré une fermeture d’une semaine alors qu’il est aux prises avec une épidémie de Covid-19. Lundi a marqué la première fois en plus de deux ans que Macao a fermé tous ses casinos.

Lululemon, Under Armour – Les actions des détaillants de vêtements de sport ont diminué à la suite des déclassements de Jefferies. Lululemon a chuté de 4% après que la société a abaissé sa note sur l’action pour sous-performer, invoquant une “concurrence croissante”. Under Armour a reculé d’environ 4,7 %. Jefferies l’a rétrogradé de neutre à achat, affirmant que les fondamentaux sont “à la traîne”.

Meta Platforms – L’action de la société de médias sociaux a chuté de 4,2% après que Needham l’a rétrogradée pour sous-performer. La société a souligné les lourds investissements de Meta dans le métaverse, qui pourraient prendre trop de temps à porter leurs fruits.

Uber – Le stock de covoiturage a chuté de plus de 4% à la suite d’un rapport du Consortium international des journalistes d’investigation qui a déclaré qu’Uber a fait beaucoup de pression pour assouplir les lois sur le travail et la fiscalité et a utilisé la “technologie furtive” pour bloquer l’examen du gouvernement. L’entreprise a publié une déclaration reconnaissant les erreurs antérieures et soulignant qu’Uber “est une entreprise différente aujourd’hui”.

Nio – Les actions de Nio ont chuté de 8,4% alors que la Chine semble lutter contre une autre vague de Covid-19. Reuters a rapporté que plusieurs villes chinoises ont imposé de nouvelles restrictions sanitaires. Le constructeur automobile a également annoncé qu’il avait formé un comité pour enquêter sur les allégations portées contre Nio par un vendeur à découvert le mois dernier.

Amazon – Le géant du commerce électronique a perdu 2,3 ​​% après que Bloomberg a annoncé que le nombre de clients US Prime avait stagné au premier semestre, peut-être en partie à cause de la hausse de 20 $ du prix des abonnements qui a eu lieu en février. Amazon comptait 172 millions de membres au 30 juin, au même niveau que six mois auparavant, le rapport ditcitant Consumer Intelligence Research Partners.

Upstart – Upstart a bondi jusqu’à 2,6% lundi alors que les investisseurs cherchaient à acheter la baisse. L’action de la société a été touchée la semaine dernière après avoir annoncé qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs financiers déjà réduits pour le deuxième trimestre et que JMP Securities l’a déclassée. Les actions sont en baisse de plus de 80% cette année.

– Yun Li, Sarah Min, Samantha Subin, Carmen Reinicke et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.