Twitter, Wynn Resorts et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Twitter (TWTR) – Twitter a glissé dans les échanges avant commercialisation après qu’Elon Musk a annoncé vendredi soir qu’il abandonnait son accord de rachat de 44 milliards de dollars. Twitter a répondu en disant qu’il prévoyait une action en justice pour tenir Musk à la transaction convenue.

Wynn Resorts (WYNN), Las Vegas Sands (LVS) – Wynn Resorts a chuté de 6 % et Las Vegas Sands a chuté de 5,4 % en précommercialisation, alors que l’enclave de jeu de Macao entame une fermeture d’une semaine pour tenter de contenir la propagation de Covid- 19.

Lululemon (LULU), Under Armour (UAA) – Lululemon a chuté de 3,9 % en précommercialisation tandis qu’Under Armour a perdu 3 % après que Jefferies a déclassé les deux fabricants de vêtements. Lululemon a été coupé pour “sous-performer” de “tenir”, Jefferies notant une concurrence accrue et un assouplissement du pic de demande lié au COVID. Under Armour a été rétrogradé de “conserver” à “acheter” en raison de préoccupations concernant la volatilité de la gestion et le retard des fondamentaux.

Uber Technologies (UBER) – Selon un rapport du Consortium international des journalistes d’investigation, Uber aurait exercé de nombreuses pressions pour assouplir les lois sur le travail et la fiscalité et aurait utilisé la “technologie furtive” pour bloquer l’examen du gouvernement et gagner la confiance du public. Uber a publié une déclaration disant qu’il avait fait des erreurs dans le passé et qu’il s’agit d’une entreprise différente aujourd’hui. Uber a perdu 2,6% dans l’action de précommercialisation.

Actions technologiques chinoises – Ces actions ont chuté après que le gouvernement chinois a infligé une amende à Alibaba (BABA), Tencent et d’autres entreprises technologiques chinoises pour non-respect des règles anti-monopole et non-divulgation des transactions. Alibaba a perdu 3,9 % en précommercialisation, avec JD.com (JD) en baisse de 3,4 %, Pinduoduo (PDD) en baisse de 4,4 % et Baidu (BIDU) en baisse de 3 %.

Mattel (MAT) – Mattel a été mis à niveau pour “acheter” de “neutre” chez Goldman Sachs, qui pense que le fabricant de jouets bénéficiera de la demande liée aux nouvelles sorties télévisuelles et cinématographiques. Mattel a rebondi de 2,9% dans les échanges avant commercialisation.

Nio (NIO) – Le constructeur de voitures électriques basé en Chine a déclaré que son conseil d’administration avait formé un comité indépendant pour enquêter sur les allégations de la société de vente à découvert Grizzly Research. Grizzly avait accusé Nio d’exagérer ses revenus et ses marges bénéficiaires, des allégations qui, selon Nio, étaient sans fondement. Nio a perdu 3,2% en précommercialisation.

Qorvo (QRVO) – Le fournisseur de technologie de radiofréquence a été rétrogradé de “performance du marché” à “surperformance” chez Cowen, qui pense que la faiblesse du marché Android pèsera sur les revenus et les marges bénéficiaires. Qorvo a perdu 2,9% dans l’action de précommercialisation.