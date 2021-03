Twitter n’a pas encore commencé à tester la fonctionnalité et ne fait que l’enquête pour avoir une idée de la manière dont les gens pourraient ajouter plus de nuances aux conversations qu’ils ont sur la plate-forme. Et si cela ajoutera plus de contexte autour de ces conversations.

La plate-forme de micro-blogging Twitter interroge les utilisateurs au cours du mois dernier sur la possibilité d’introduire des réactions emoji de style Facebook aux tweets, selon un rapport de TechCrunch. Les réactions emoji proposées pourraient inclure les emojis de base, y compris un visage riant avec des larmes, un visage pensant, un visage qui pleure, ainsi que d’autres emojis comme un visage choqué, des visages en colère, des emojis de feu et plus, selon les captures d’écran de l’enquête partagée par les utilisateurs. Le rapport TechCrunch indique également que Twitter pourrait également envisager un moyen pour les utilisateurs de ne pas aimer ou de voter contre un tweet. Un porte-parole de Twitter a même confirmé le développement à The Verge, affirmant que la société explorait des moyens supplémentaires permettant aux gens de s’exprimer dans les conversations se déroulant sur Twitter. Le porte-parole a noté que la recherche de la société en était encore à ses débuts et a déclaré que les emojis seront un ajout au bouton «cœur», plutôt que de le remplacer.

