Twitter vous permettra désormais d’annuler les tweets – si vous payez.

Twitter a annoncé jeudi sa première offre d’abonnement payant, offrant aux utilisateurs en Australie et au Canada des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’annuler un tweet en échange d’un abonnement mensuel.

Le service, appelé Twitter Blue, donnera aux utilisateurs jusqu’à 30 secondes après la publication pour changer d’avis au cas où ils remarqueraient une faute de frappe ou reconsidéreraient un message, se rapprochant du bouton d’édition qui a été largement demandé par les utilisateurs. Il donnera également aux utilisateurs la possibilité de marquer des tweets et de les organiser dans des dossiers afin qu’ils puissent facilement être retrouvés. Et Twitter Blue condensera les longs fils de discussion en paragraphes plus faciles à lire.

Twitter, qui s’est étendu au contenu payant avec ses acquisitions du service de blocage des publicités par abonnement Scroll et de la société de newsletter Revue, a déclaré que les fonctionnalités incluses dans Twitter Blue étaient basées sur les commentaires des utilisateurs.

« Nous avons entendu les gens qui utilisent beaucoup Twitter, et nous voulons dire beaucoup, que nous ne construisons pas toujours des fonctionnalités puissantes qui répondent à leurs besoins », ont écrit deux chefs de produit Twitter, Sara Beykpour et Smita Mittal Gupta, dans un article de blog annonçant le service. Les nouvelles fonctionnalités font partie de la réponse de l’entreprise à ces plaintes, ont-ils écrit.