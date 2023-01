Twitter vous montrera bientôt plus de publicités politiques

Twitter va développer les publicités politiques il permet sur sa plate-forme, a-t-il déclaré dans un tweet lundi, après que l’ancien PDG Jack Dorsey a principalement les a interdits en 2019. Cela permettra également davantage de publicités “fondées sur les causes”, suggérant que nous verrons davantage de problèmes civils et sociaux apparaître dans les tweets promus.

“Nous pensons que la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique autour de sujets importants. Aujourd’hui, nous assouplissons notre politique publicitaire pour les publicités basées sur une cause aux États-Unis. Nous prévoyons également d’étendre la publicité politique que nous autorisons dans les semaines à venir”, a écrit le compte Twitter Safety. “À l’avenir, nous alignerons notre politique publicitaire sur celle de la télévision et des autres médias.”

Le déménagement suit une période tumultueuse pour la publicité sur Twitter. Cela survient après que certains annonceurs, dont Apple, ont suspendu leurs campagnes en raison du bouleversement après que le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a pris ses fonctions de PDG en octobre. Apple et d’autres sociétés auraient reprise de la publicité sur Twitter après que Musk ait rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, et lui ait offert des assurances.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.