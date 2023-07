Twitter voit ses revenus publicitaires chuter de 50%: Musk

La trésorerie de Twitter reste négatif en raison d’une baisse de près de 50% des revenus publicitaires et d’un lourd endettement, a déclaré Elon Musk samedi, en deçà de ses attentes en mars selon lesquelles Twitter pourrait atteindre un flux de trésorerie positif d’ici juin.

« Nous devons atteindre des flux de trésorerie positifs avant d’avoir le luxe de quoi que ce soit d’autre », a déclaré Musk dans un tweet répondant aux suggestions de recapitalisation.

Musk a déclaré dimanche dans un autre tweet que Twitter n’avait pas vu l’augmentation des revenus publicitaires attendue en juin, ajoutant : « Juillet est un peu plus prometteur ». Twitter Spaces n’a pas encore généré de revenus et est « tout coût », a déclaré Musk.

C’est le dernier signe que les mesures agressives de réduction des coûts depuis que Musk a acquis Twitter en octobre ne suffisent pas à elles seules à amener Twitter à un flux de trésorerie positif, et suggère que les revenus publicitaires de Twitter n’ont peut-être pas récupéré aussi rapidement que Musk l’a suggéré dans une interview en avril avec la BBC que la plupart des annonceurs avaient renvoyé sur le site.

Après avoir licencié des milliers d’employés et réduit les factures de services cloud, Musk avait déclaré que l’entreprise avait réduit ses dépenses non liées à la dette à 1,5 milliard de dollars, contre 4,5 milliards de dollars prévus en 2023. Twitter fait également face à des paiements d’intérêts annuels d’environ 1,5 milliard de dollars en tant que résultat de la dette qu’il a contractée dans le cadre de l’accord de 44 milliards de dollars qui a privé l’entreprise.

On ne sait pas à quelle période Musk faisait référence par la baisse de 50% des revenus publicitaires. Il a déclaré que Twitter était sur la bonne voie pour générer 3 milliards de dollars de revenus en 2023, contre 5,1 milliards de dollars en 2021.

Exode

Twitter a été critiqué pour la modération laxiste du contenu, suivi d’un exode de nombreux annonceurs qui ne voulaient pas que leurs publicités apparaissent à côté d’un contenu inapproprié.

L’embauche par Musk de Linda Yaccarino, ancienne chef de la publicité chez NBCUniversal de Comcast en tant que PDG, a signalé que les ventes de publicités sont une priorité pour Twitter, même si cela fonctionne pour augmenter les revenus des abonnements.

Yaccarino a commencé à travailler chez Twitter début juin et a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait de se concentrer sur les partenariats vidéo, créateurs et commerciaux et était en pourparlers précoces avec des personnalités politiques et du divertissement, des services de paiement et des éditeurs de nouvelles et de médias.

Jeudi, Twitter a déclaré que certains créateurs de contenu seraient éligibles pour obtenir une partie des revenus publicitaires que la société gagne dans le but d’attirer davantage de créateurs de contenu sur le site. — Jahnavi Nidumolu et Lavanya Ahire, (c) 2023 Reuters

