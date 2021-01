Twitter verrouille temporairement le compte de Trump après ses appels répétés à la violence

Le président Donald Trump prend la parole lors du rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Les entreprises de médias sociaux sont aux prises avec les conséquences de la violence et de l’insurrection qui ont éclaté mercredi au Capitole américain. Mais malgré beaucoup de temps et d’avertissement, les plates-formes ne semblaient toujours pas préparées à répondre aux appels du président Trump à un soulèvement à la suite de sa perte électorale.

Twitter a pris l’action sans précédent de verrouiller le compte de Trump pendant 12 heures et a déclaré qu’il suspendrait son compte si le président violait à nouveau ses règles sur l’intégrité civique ou des menaces violentes.

Au-delà de cela, Facebook, Twitter et YouTube utilisent les outils qu’ils ont utilisés dans le passé pour gérer les événements sensibles de manière plus proactive: ajouter des étiquettes, supprimer les publications qui enfreignent leurs règles et élever le contenu de sources faisant autorité. Mais avec l’insurrection qui se déroule au Capitole, il semble que, dans les derniers jours de la présidence Trump, les plates-formes ne répriment toujours pas efficacement sa désinformation ou ses attaques contre la démocratie américaine. De nombreuses personnalités de la technologie et de la politique appellent maintenant les entreprises à suspendre complètement les comptes de Trump sur les réseaux sociaux en raison de son incitation continue à la violence.

Dans une déclaration mercredi après-midi, Facebook a condamné les manifestations au Capitole et a déclaré que «l’incitation et les appels à la violence» sont interdits sur le site. Notamment, Facebook a été critiqué avec véhémence après que la plate-forme ait laissé un message de Trump disant que «lorsque le pillage commence, la fusillade commence» au milieu des manifestations contre le meurtre de George Floyd par la police.

Trump a un immense mégaphone sur Facebook, où il compte plus de 35 millions d’abonnés. Dans les heures qui ont précédé les violences, l’un des messages les plus engagés sur la plate-forme était celui de Trump encourageant ses partisans à venir à Washington, DC, mercredi, déclarant que la ville « est inondée de personnes qui ne veulent pas. voir une élection volée », selon l’outil CrowdTangle appartenant à Facebook. Le message incluait une étiquette dirigeant les gens vers une page sur l’intégrité électorale sur le site Web du Bipartisan Policy Center, qui est similaire aux étiquettes que Facebook a appliquées à plusieurs des publications récentes de Trump.

L’étiquette d’intégrité électorale a également été appliquée à une vidéo téléchargée sur la page Facebook de Trump alors que l’insurrection se déroulait toujours à Capitol Hill. Dans ce document, Trump a exhorté au calme, mais il a répété ses fausses déclarations sur une élection volée. Facebook a retiré la vidéo quelques heures seulement après son téléchargement, mais pas avant qu’elle ait été vue plus de 2,7 millions de fois.

Cette vidéo, dans laquelle le président Donald Trump a fait de fausses déclarations sur les élections américaines, a été retirée par Facebook.

Un porte-parole de Facebook a également déclaré à Recode qu’il avait pris d’autres mesures pour réprimer les perturbations, notamment en limitant la circulation du contenu que Facebook prévoyait de violer les normes de sa communauté et en bloquant le hashtag #StormTheCapitol. La société a ajouté qu’elle était en contact avec les forces de l’ordre.

Dans une déclaration posté sur sa plateforme mercredi après-midi, Twitter a déclaré que les appels à la violence allaient à l’encontre de ses politiques et que la société réduisait l’engagement sur les tweets qui pourraient augmenter le risque de violence. Twitter a également ajouté qu’il explorait d’autres «mesures d’application» pour répondre aux événements en cours au Capitole. Plus tard mercredi après-midi, Twitter a pris la rare action de supprimer deux des tweets de Trump, dont un affirmant à tort que l’élection lui avait été «vicieusement dépouillé» et un encourageant les émeutiers.

«En ce qui concerne la situation actuelle à Washington, DC, nous travaillons de manière proactive pour protéger la santé de la conversation publique qui a lieu sur le service et prendrons des mesures pour tout contenu qui enfreint les règles de Twitter», lit-on dans un tweet du compte Twitter Safety. . «Les menaces et les appels à la violence sont contraires aux règles de Twitter, et nous appliquons nos politiques en conséquence.»

Plusieurs tweets récents publiés par le président Donald Trump portent désormais des étiquettes dont la gravité varie. Un message, dans lequel Trump a dénigré le vice-président Mike Pence – et a continué à qualifier l’élection présidentielle américaine de frauduleuse – avait une étiquette Twitter indiquant que «l’allégation de fraude électorale est contestée». Les utilisateurs ne pouvaient plus «aimer», retweeter ou commenter le tweet, bien qu’il puisse être cité sur tweet, ce qui permet aux utilisateurs de retweeter s’ils ajoutent leur propre commentaire. Alors qu’un tweet de citation permet aux gens de donner leur avis sur ce que dit une personnalité publique, de nombreux tweets de citation des messages de Trump font écho au président ou à ses points de discussion, ou critiquent Twitter.

Je n’ai jamais vu ça auparavant. Twitter signale maintenant le message rempli de désinfo de Trump à ses partisans et bloque les réponses, les likes, les RT et les partages hors plateforme. Forte modération de Twitter! pic.twitter.com/C39IePauFp – Tiffany C. Li (@tiffanycli) 6 janvier 2021

Néanmoins, Twitter a supprimé le tweet de Trump sur Mike Pence mercredi soir.

La vidéo de Trump s’adressant aux émeutiers que Facebook a supprimée a également été publiée sur son compte Twitter. Mercredi soir, son engagement a été limité: les utilisateurs ne pouvaient pas «aimer», commenter, retweeter ou citer le message. Twitter a supprimé le message peu de temps après. Pourtant, la vidéo a déjà été visionnée près de 13 millions de fois.

YouTube a également retiré la vidéo de Trump s’adressant aux émeutiers, ainsi que plusieurs autres vidéos qui encourageaient la violence ou incluaient des personnes portant des armes à feu.

« Nos équipes s’efforcent de supprimer rapidement les diffusions en direct et autres contenus qui enfreignent nos politiques, y compris ceux contre l’incitation à la violence ou concernant des images de violence graphique », a déclaré Farshad Shadloo, un porte-parole de YouTube, à Recode, ajoutant que la société amplifiait également l’autorité. sources sur sa page d’accueil, dans les résultats de recherche et dans les lettres de recommandation.

Sur Parler, une petite plateforme de médias sociaux largement non modérée avec une base d’utilisateurs fortement conservatrice, il y a une discussion significative sur la situation au Capitole. La plateforme n’a pas répondu à la demande de commentaire de Recode par publication.

Appelle les plateformes à en faire plus

Jusqu’à présent, Facebook, Twitter et YouTube se sont abstenus de suspendre le compte de Trump ou celui des grands groupes qui ont aidé à organiser les manifestations.

De nombreuses personnes – y compris des membres éminents des communautés de la technologie et des libertés civiles – critiquent ces entreprises de médias sociaux pour ne pas aller plus loin dans la limitation de la rhétorique violente.

Chris Sacca, l’un des premiers investisseurs de Twitter, a écrit que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont du sang sur les mains pour avoir permis aux gens d ‘«inciter à la trahison violente» sur leurs plateformes, et a appelé les dirigeants et leurs employés à «fermer le système. . »

Tu as du sang sur les mains @jack et Zuck. Pendant quatre ans, vous avez rationalisé cette terreur. L’incitation à la trahison violente n’est pas un exercice de liberté d’expression. Si vous travaillez dans ces entreprises, c’est vous aussi. Ferme-le. – Chris Sacca (@sacca) 6 janvier 2021

Le directeur de l’Observatoire Internet de Stanford et ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, a appelé Twitter et Facebook à couper le compte de Trump.

Il y a eu de bons arguments pour que les entreprises privées ne réduisent pas au silence les élus, mais tous ces arguments reposent sur la protection de la gouvernance constitutionnelle. Twitter et Facebook doivent lui couper la parole. Il n’y a plus d’actions légitimes et l’étiquetage ne le fera pas. pic.twitter.com/Nji6A4sJum – Alex Stamos (@alexstamos) 6 janvier 2021

Les plates-formes de médias sociaux comme Facebook et Twitter ont longtemps fait valoir qu’ils avaient la responsabilité de défendre une communication ouverte sur leurs plates-formes, même lorsque cela peut être politiquement controversé. Et dans les rares cas où ces entreprises ont pris des mesures plus extrêmes – comme lorsque Twitter a bloqué un article du New York Post contenant des allégations contestées sur Hunter Biden ou la suppression par Facebook d’un post Trump contenant de fausses allégations sur Covid-19 et les enfants – ces actions ont fait l’objet de vives critiques de la part de politiciens conservateurs et de certains défenseurs de la liberté d’expression.

Mais les événements de mercredi représentent un test sérieux pour savoir si des restrictions incrémentielles telles qu’une étiquette d’avertissement vont assez loin, en particulier dans le scénario d’un président en exercice utilisant les médias sociaux pour encourager une attaque violente contre la démocratie américaine.

Et d’une manière ou d’une autre, malgré le fait que les entreprises de médias sociaux aient eu des années pour se préparer à ce moment et de nombreux avertissements qui pourraient être violents aujourd’hui, elles semblent toujours indécises et peu préparées à gérer la situation.

